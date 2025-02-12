Beşiktaş’ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo’nun maliyetleri belli oldu

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Rakiplerine göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren ancak son günlerde atağa kalkan Kartal, Ekvador'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo'yu renkleirne bağlamıştı. İki futbolcunun maliyetleri açıklandı.

Elan Ricardo (İHA) RICARDO'YA 1.9 MİLYON EURO Beşiktaş, kadrosuna iki genç oyuncu ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Kolombiyalı 20 yaşındaki Elan Ricardo için 1.9 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu, 4.5 yıl boyunca toplam 3 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca bir sonraki satışında eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.