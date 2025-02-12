Beşiktaş’ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo’nun maliyetleri belli oldu

Rakiplerine göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren ancak son günlerde atağa kalkan Kartal, Ekvador'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo'yu renkleirne bağlamıştı.
İki futbolcunun maliyetleri açıklandı.
Rakiplerine göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren ancak son günlerde atağa kalkan Kartal, Ekvador'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo'yu renkleirne bağlamıştı.
İki futbolcunun maliyetleri açıklandı.
RICARDO'YA 1.9 MİLYON EURO
Beşiktaş, kadrosuna iki genç oyuncu ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Kolombiyalı 20 yaşındaki Elan Ricardo için 1.9 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu, 4.5 yıl boyunca toplam 3 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca bir sonraki satışında eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.
SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY!
Ekvador ekibi Independiente'den transfer edilen Keny Arroyo için ise 5.7 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Genç futbolcu, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak toplamda 3.7 milyon Euro maaş alacak. Independiente, sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkına sahip olacak. Ancak Beşiktaş, bu hakkın yüzde 30'unu 3.5 milyon Euro karşılığında geri alabilecek.