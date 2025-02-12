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Beşiktaş'ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun maliyetleri belli oldu

Ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta iki genç futbolcu için kasadan çıkacak ücret ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 17:48
Beşiktaş’ta Keny Arroyo ve Elan Ricardo’nun maliyetleri belli oldu

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    Rakiplerine göre durgun bir ara transfer dönemi geçiren ancak son günlerde atağa kalkan Kartal, Ekvador'dan Elan Ricardo ve Keny Arroyo'yu renkleirne bağlamıştı.

    İki futbolcunun maliyetleri açıklandı.

    Elan Ricardo (İHA)Elan Ricardo (İHA)

    RICARDO'YA 1.9 MİLYON EURO

    Beşiktaş, kadrosuna iki genç oyuncu ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Kolombiyalı 20 yaşındaki Elan Ricardo için 1.9 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncu, 4.5 yıl boyunca toplam 3 milyon Euro maaş alacak. Ayrıca bir sonraki satışında eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.

    Keny Arroyo (AA)Keny Arroyo (AA)

    SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY!

    Ekvador ekibi Independiente'den transfer edilen Keny Arroyo için ise 5.7 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Genç futbolcu, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak toplamda 3.7 milyon Euro maaş alacak. Independiente, sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkına sahip olacak. Ancak Beşiktaş, bu hakkın yüzde 30'unu 3.5 milyon Euro karşılığında geri alabilecek.