Fenerbahçe’den son gün harekatı! Ezeli rakibin eski yıldızı listede

YILLARDIR SÜREN HASRET BİTTİ Türk futbolseverlerin Beşiktaş ile tanıdığı Anderson Talisca, siyah beyazlı formayı üzerinden çıkardıktan sonra yıllarca Süper Lig devlerine yazıldı. Brezilyalı yıldız, sonunda Türkiye'ye dönüş yaptı ve Fenerbahçe ile anlaştı.

HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile yapılan sıkı pazarlıklar ve uğraşılan prosedürler nedeniyle uzun bir süreç haline gelen Anderson Talisca'nın transferi Ocak ayının son günlerinde olumlu sonuçlandı ve sambacı 27 Ocak'ta İstanbul'a ayak bastı. Kendisini de çok sayıda taraftar karşıladı.

ÇOK İYİ BAŞLADI Futboluyla herkesi kendine hayran bırakan ve tekniği ile kadife ayak olarak nitelendirilen deneyimli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasını giydikten sonra uzun süre oynamamasına rağmen kalitesinden bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Erzurumspor ve Alanyaspor karşısında ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldızın gelecek haftalardaki performansı da şimdiden merakla bekleniyor.

DEFANSA DUVAR ÖRÜLDÜ Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanan stoper sıkıntısı, sakatlıklarla had safhaya ulaştı. Jayden Oosterwolde'nin ardından Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlanması tüm planları bozdu. Ayrıca diğer oyuncuların da zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar yine teknik ekibin canını yaktı. Ancak iki dünya yıldızı daha İstanbul'a getirildi ve savunmaya adeta duvar örüldü.