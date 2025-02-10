Fenerbahçe’den son gün harekatı! Ezeli rakibin eski yıldızı listede

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Galatasaray'ın tatil edilen maçı nedeniyle (hükmen galip sayılması bekleniyor) Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son günde de sürüyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Galatasaray'ın tatil edilen maçı nedeniyle (hükmen galip sayılması bekleniyor) Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son günde de sürüyor.
Alanyaspor ile Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Antalya'da zorlu rakibine neredeyse pozisyon vermeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, Szymanski ve Talisca ile sonuca gitti.
SZYMANSKI TARİHE ADINI YAZDIRDI
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 4000. gole ulaşan en hızlı takım oldu! Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada tarihi bir an yaşadı. Mücadelenin ilk golünü kaydeden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golünü atan isim olarak tarihe geçti.
TALISCA'DAN YILLAR SONRA İLK
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı! Daha önce Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk golünü atan Brezilyalı yıldız, ligde de Alanyaspor karşısında fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 42. dakikasında, sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in mükemmel ortasına iyi yükselen Talisca, kafayla topu ağlara göndererek skora katkı sağladı. Başarılı hücum oyuncusu, 19 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
2 YILDIZDAN KÖTÜ HABER
Alanyaspor ile oynanan mücadelede Çağlar Söyüncü, 10. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 12. dakikada yerine Sofyan Amrabat girdi. İkinci yarıda ise İsmail Yüksek, 70. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu, ancak bir ikili mücadele sonrası sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca 20 dakika sahada kalabilen Yüksek, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Fenerbahçe, resmi yayın organından yaptığı açıklamada İsmail Yüksek ve Çağlar Soyüncü'nün sakatlıklarının tedavisine başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
FİKSTÜRÜ ZOR
Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'yi hem ligde hem de Avrupa'da birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor.
Sarı lacvertliler Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak ve ardından Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Rövanş için bu kez Belçika'ya gidecek Kanarya, ligde ise Rams Park'ta Galatasaray'ın karşısına çıkacak.
TRANSFERDE DEV HAMLELER YAPILDI
Fenerbahçe, sezonu şampiyon tamamlamak adına kadrosuna dünya yıldızlarını kattı ve geniş yankı uyandırdı. Kanarya'nın imza attırdığı her futbolcu, taraftarların da beğenisini kazandı ve fitili daha da çok ateşledi.
YILLARDIR SÜREN HASRET BİTTİ
Türk futbolseverlerin Beşiktaş ile tanıdığı Anderson Talisca, siyah beyazlı formayı üzerinden çıkardıktan sonra yıllarca Süper Lig devlerine yazıldı. Brezilyalı yıldız, sonunda Türkiye'ye dönüş yaptı ve Fenerbahçe ile anlaştı.
HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMA
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile yapılan sıkı pazarlıklar ve uğraşılan prosedürler nedeniyle uzun bir süreç haline gelen Anderson Talisca'nın transferi Ocak ayının son günlerinde olumlu sonuçlandı ve sambacı 27 Ocak'ta İstanbul'a ayak bastı. Kendisini de çok sayıda taraftar karşıladı.
ÇOK İYİ BAŞLADI
Futboluyla herkesi kendine hayran bırakan ve tekniği ile kadife ayak olarak nitelendirilen deneyimli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasını giydikten sonra uzun süre oynamamasına rağmen kalitesinden bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Erzurumspor ve Alanyaspor karşısında ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldızın gelecek haftalardaki performansı da şimdiden merakla bekleniyor.
DEFANSA DUVAR ÖRÜLDÜ
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanan stoper sıkıntısı, sakatlıklarla had safhaya ulaştı. Jayden Oosterwolde'nin ardından Rodrigo Becao'nun da uzun süreli sakatlanması tüm planları bozdu. Ayrıca diğer oyuncuların da zaman zaman yaşadıkları sakatlıklar yine teknik ekibin canını yaktı. Ancak iki dünya yıldızı daha İstanbul'a getirildi ve savunmaya adeta duvar örüldü.
CİMBOM'A SKRINIAR ÇALIMI
Sarı lacivertli ekibin defans hattına yaptığı transferlerden biri Milan Skriniar oldu. Galatasaray'ın uzun süre uğraş verdiği ve anlaşmaya çok yakın olarak bilinen Slovak yıldız, İstanbul'a geldi ancak sarı lacivertli formayı giydi. PSG'nin Xavi Simons'u RB Leipzig'e bonservisiyle satmasıyla birlikte ortadan kalkan sorun sonrasında deneyimli stoper imzayı attı.
ADA'DAN CARLOS HAMLESİ
Jose Mourinho'nun savunma tandemine istediği futbolculardan biri de Diego Carlos oldu. Brezilyalı oyuncu, Aston Villa ile yapılan anlaşmanın ardından sarı lacivertli ekibe katıldı.
CARLOS'TAN ŞANSSIZ BAŞLANGIÇ
Büyük umutlarla transfer edilen Diego Carlos, Erzurumspor FK hiç hesapta olmayan ve teknik heyet başta olmak üzere herkesi üzen bir sakatlık yaşadı. Erzurum maçındaki sakatlıktan sonra yerine giren Djiku ve genç stoper Yusuf Akçiçek de aynı sorunla kenara gelmek zorunda kaldı.
GELECEĞE YATIRIM: MIMOVIC
Osayi-Samuel'in kontratını uzatmamasının ardından sağ bek arayışına başlayan Kanarya, Sırbistan'ın Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'e imza attırdı.
4 STOPER DE SAKAT
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün de eklenmesi ile birlikte Diego Carlos, Yusuf Akçiçek ve Alexander Djiku sakatlar listesinde yer alıyor. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, sorun yaşanmaması adına yeni bir adım daha atacak.
AHMETCAN KAPLAN HAMLESİ
Stoper mevkisinde kalite sorunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin gündeminde Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Ajax'ta fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için daha önce yapılan girişimlerden sonuç alamayan Kanarya, ara transfer döneminin son anına kadar mesai harcayacak.