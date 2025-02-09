Abdülkadir Ömür Çaykur Rizespor’da!

Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. Kulüp, transferi özel bir video ile duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'dan Hull City'ye transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere'de çıktığı 37 maçta 3 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, 2015-2024 yılları arasında bordo-mavili formayla 211 maça çıkarken, 25 kez rakip fileleri havalandırdı.