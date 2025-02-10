Danylo Sikan (İHA)

FIRTINA ÇIKIŞ ARIYOR

Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları alamadığı dönemin ardından Antalyaspor'u 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 yenip ilk defa üst üste 2 maç kazanmıştı. Ancak Kayserispor beraberliği ile birlikte dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürmüştü.

Fırtına, güçlü rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak amacında.