Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
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Trabzonspor - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza
EYÜPSPOR:
FIRTINA ÇIKIŞ ARIYOR
Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları alamadığı dönemin ardından Antalyaspor'u 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 yenip ilk defa üst üste 2 maç kazanmıştı. Ancak Kayserispor beraberliği ile birlikte dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürmüştü.
Fırtına, güçlü rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak amacında.
2 CEZALI VAR
Karadeniz temsilcisinde Kayserispor maçında sarı kart gören Batista Mendy ile Eren Elmalı Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek. 2 yıldız, İstanbul'daki Beşiktaş derbisinde yerlerini alabilecek.
5 OYUNCU SINIRDA
Bordo mavililerin 5 futbolcusu derbi öncesinde sınırda bulunuyor. maçta Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.