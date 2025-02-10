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Trabzonspor'un Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası Trabzon'da kapanıyor. Kayserispor ve İskenderunspor beraberliklerinin ardından kazanmak isteyen Trabzonspor, bu sezon damga vuran bir performansla yoluna devam eden Eyüpspor'u ağırlıyor. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak haftayı kayıpsız kapatmak. İstanbul temsilcisi ise 3 puanla evine dönmeyi arzuluyor. Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:56 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:00
Trabzonspor’un Eyüpspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor.

    CANLI TAKİP

    Trabzonspor - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Pedro Malheiro (DHA)Pedro Malheiro (DHA)

    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

    EYÜPSPOR:

    Danylo Sikan (İHA)Danylo Sikan (İHA)

    FIRTINA ÇIKIŞ ARIYOR

    Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları alamadığı dönemin ardından Antalyaspor'u 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 yenip ilk defa üst üste 2 maç kazanmıştı. Ancak Kayserispor beraberliği ile birlikte dış sahadaki galibiyet hasretini sürdürmüştü.

    Fırtına, güçlü rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak amacında.

    Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

    2 CEZALI VAR

    Karadeniz temsilcisinde Kayserispor maçında sarı kart gören Batista Mendy ile Eren Elmalı Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek. 2 yıldız, İstanbul'daki Beşiktaş derbisinde yerlerini alabilecek.

    Enis Destan (AA)Enis Destan (AA)

    5 OYUNCU SINIRDA

    Bordo mavililerin 5 futbolcusu derbi öncesinde sınırda bulunuyor. maçta Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak.

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