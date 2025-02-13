Hollanda liginde bu sezon istediği sonuçları alamayan Feyenoord, geçici olarak göreve getirdiği Pascal Bosschaart ile çıktığı maçta Milan'ı 1-0 yendi.

Ev sahibi ekip, Brezilyalı yıldızı Igor Paixao'nun sol çaprazdan yaptığı vuruş sonrasında Maignan'ın hatası sonrasında golü buldu. 3. dakikada öne geçen Feyenoord'un ardından iki takım da skoru değiştiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

Santiago Gimenez kısa süre önce transfer olduğu Milano temsilcisinde eski takımınak arşı 83 dakika forma giydi ve yerini Abraham'a bıraktı.

Rövanş mücadelesi 18 Şubat'ta oynanacak.