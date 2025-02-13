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Rotterdam'da dev galibiyet! Feyenoord - Milan: 1-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Feyenoord ile Milan, De Kuip'te karşı karşoua geldi. Rotterdam ekibi, Igor Paxiao'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayılarak Milano'daki rövanş için avantajı kapmayı başardı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 01:06 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 01:07
Rotterdam’da dev galibiyet! Feyenoord - Milan: 1-0 | MAÇ SONUCU

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    Hollanda liginde bu sezon istediği sonuçları alamayan Feyenoord, geçici olarak göreve getirdiği Pascal Bosschaart ile çıktığı maçta Milan'ı 1-0 yendi.

    Ev sahibi ekip, Brezilyalı yıldızı Igor Paixao'nun sol çaprazdan yaptığı vuruş sonrasında Maignan'ın hatası sonrasında golü buldu. 3. dakikada öne geçen Feyenoord'un ardından iki takım da skoru değiştiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

    Santiago Gimenez kısa süre önce transfer olduğu Milano temsilcisinde eski takımınak arşı 83 dakika forma giydi ve yerini Abraham'a bıraktı.

    Rövanş mücadelesi 18 Şubat'ta oynanacak.

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