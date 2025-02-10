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Joao Felix Milan'da kalmak istiyor

İtalya Serie A devi AC Milan, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Joao Felix ile güçlendi. 25 yaşındaki yetenekli futbolcu, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:57 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 19:57
Joao Felix Milan’da kalmak istiyor

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    Milan'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Joao Felix, "Buraya kiralık geldim ama sezon sonunda kalma şansım olursa çok mutlu olurum. Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri ve buraya şimdiden aşık oldum." ifadelerini kullandı.

    Joao Felix (AA)Joao Felix (AA)

    Çocukluk idolünün Milan efsanesi Kaká olduğunu söyleyen Felix, ezeli rakip Inter'in de kendisiyle ilgilendiğini ancak tercihini Milan'dan yana kullandığını vurguladı:

    "Inter de benimle ilgilendi ama benim için imkansızdı… Çünkü ben Milan'ı istedim."

    Sezon başında AC Milan formasıyla sahaya çıkan Joao Felix, şu ana kadar 2 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.