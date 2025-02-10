Joao Felix Milan’da kalmak istiyor

Milan'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Joao Felix , "Buraya kiralık geldim ama sezon sonunda kalma şansım olursa çok mutlu olurum. Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri ve buraya şimdiden aşık oldum." ifadelerini kullandı.

Joao Felix (AA)

Çocukluk idolünün Milan efsanesi Kaká olduğunu söyleyen Felix, ezeli rakip Inter'in de kendisiyle ilgilendiğini ancak tercihini Milan'dan yana kullandığını vurguladı:

"Inter de benimle ilgilendi ama benim için imkansızdı… Çünkü ben Milan'ı istedim."

Sezon başında AC Milan formasıyla sahaya çıkan Joao Felix, şu ana kadar 2 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.