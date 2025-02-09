SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filede zafer Kanarya'nın! Fenerbahçe - Medicana: 3-1 | MAÇ SONUCU

Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank’ı konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler, güçlü rakibini 3-1 mağlup etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:31
Filede zafer Kanarya’nın! Fenerbahçe - Medicana: 3-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ligin ilk yarısında deplasmanda VakıfBank'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe Medicana, bu kez sahasında rövanşı almayı başardı. Bu galibiyetle Fenerbahçe ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, VakıfBank 4. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmanın setleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk seti 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleye iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci sette üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Medicana, rakibine sadece 13 sayı vererek durumu eşitledi. Üçüncü sette başa baş bir mücadele yaşansa da 25-22'lik skorla üstün gelen Fenerbahçe, setlerde öne geçti. Dördüncü sette ise Sarı-Lacivertliler, 25-16'lık rahat bir skorla galibiyete ulaştı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, zirve mücadelesinde önemli bir avantaj sağlarken, VakıfBank dördüncü mağlubiyetini aldı. Sultanlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak
    Kardelenler
    Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı ilk 11’i belli oldu
    MHP lideri Bahçeli’den iyiyim mesajı! Trump’ın Gazze’yi ilhak planına sert tepki: Türkiye’ye ve İslam coğrafyasına meydan okuma
    İstanbul’da musluklardan çamur akıyor! İSKİ’den skandal açıklama
    Sağlık Bakanlığı’ndan sarı serum açıklaması! Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olanlar dikkat!
    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkacak
    EMEKLİYE 27 BİN TL PROMOSYON! SGK görüşmeleri ne zaman? 16.4 milyon BAĞKUR, SSK’lı için imzalar atılacak
    15 Şubat’a günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEM’in kulağını çekti sonra Kandil’in...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum
    Bu Fener 10 numara! Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
    İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?
    Trabzonspor’un tek hedefi 3 puan! Eyüpspor maçının kadrosu netleşti
    Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı
    CHP’de PM öncesi 3’lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş’a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?
    Transferde sürpriz! Milli yıldız Fenerbahçe’ye
    İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunları! Sarıyer’deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye son gün çalımı!
    Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Nevzat Bahtiyar için çarpıcı iddia: Daha önce vahşice...
    Yeşilçam’ın sarışın güzeli Meral Zeren bakın şimdi ne halde! Yılların acıması yok...