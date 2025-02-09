Filede zafer Kanarya’nın! Fenerbahçe - Medicana: 3-1 | MAÇ SONUCU

Ligin ilk yarısında deplasmanda VakıfBank'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe Medicana, bu kez sahasında rövanşı almayı başardı. Bu galibiyetle Fenerbahçe ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, VakıfBank 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın setleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk seti 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleye iyi bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci sette üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Medicana, rakibine sadece 13 sayı vererek durumu eşitledi. Üçüncü sette başa baş bir mücadele yaşansa da 25-22'lik skorla üstün gelen Fenerbahçe, setlerde öne geçti. Dördüncü sette ise Sarı-Lacivertliler, 25-16'lık rahat bir skorla galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, zirve mücadelesinde önemli bir avantaj sağlarken, VakıfBank dördüncü mağlubiyetini aldı. Sultanlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor.