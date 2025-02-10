Alperen Şengün’den Fenerbahçe itirafı!

NBA'de başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, TRT Spor'a verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddedip Beşiktaş'ı tercih etmesinin kariyerinde kritik bir karar olduğunu vurguladı.
NBA'de başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, TRT Spor'a verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddedip Beşiktaş'ı tercih etmesinin kariyerinde kritik bir karar olduğunu vurguladı.
"BASKETBOL OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"
22 yaşındaki yıldız pivot, genç yaşta maddi kazançtan çok gelişimini ön planda tuttuğunu belirtti:
"Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmek kolay değildi. Ya hemen para kazanacak ya da birkaç yıl bekleyip daha büyük başarılar elde edecektim. Ben beklemeyi tercih ettim. Beşiktaş bana büyük bir fırsat sundu ve NBA yolumu açtı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım ama önemli olan basketbol oynamaktı."
"BAŞARIYA AÇLIĞIM BENİ BURAYA GETİRDİ"
Alperen Şengün, başarıya ulaşma motivasyonunun her şeyin önünde olduğunu ifade etti:
"Markalar başka oyunculara ayakkabı gönderirdi, bu beni daha da hırslandırdı. Aç ruhum beni buraya getirdi. Para hiçbir zaman önceliğim olmadı. Basketbolu eğlenmek için oynuyorum. Güzel bir kontrat imzaladım ama günün sonunda bu sporu sevdiğim için sahadayım."