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Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı!

Basketbol kariyerini NBA'de sürdüren ve başarısıyla her geçen gün daha fazla adından söz ettiren Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu. Milli basketbolcu, Fenerbahçe ile ilgili tercihi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 21:38 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 21:38
Alperen Şengün’den Fenerbahçe itirafı!

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    NBA'de başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, TRT Spor'a verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddedip Beşiktaş'ı tercih etmesinin kariyerinde kritik bir karar olduğunu vurguladı.

    Alperen Şengün (REUTERS)Alperen Şengün (REUTERS)

    "BASKETBOL OYNAMAYA İHTİYACIM VARDI"

    22 yaşındaki yıldız pivot, genç yaşta maddi kazançtan çok gelişimini ön planda tuttuğunu belirtti:
    "Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmek kolay değildi. Ya hemen para kazanacak ya da birkaç yıl bekleyip daha büyük başarılar elde edecektim. Ben beklemeyi tercih ettim. Beşiktaş bana büyük bir fırsat sundu ve NBA yolumu açtı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım ama önemli olan basketbol oynamaktı."

    Alperen Şengün (AFP)Alperen Şengün (AFP)

    "BAŞARIYA AÇLIĞIM BENİ BURAYA GETİRDİ"

    Alperen Şengün, başarıya ulaşma motivasyonunun her şeyin önünde olduğunu ifade etti:
    "Markalar başka oyunculara ayakkabı gönderirdi, bu beni daha da hırslandırdı. Aç ruhum beni buraya getirdi. Para hiçbir zaman önceliğim olmadı. Basketbolu eğlenmek için oynuyorum. Güzel bir kontrat imzaladım ama günün sonunda bu sporu sevdiğim için sahadayım."