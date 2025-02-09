Ligde artık üst sıralara tırmanmak ve Avrupa potasını zorlamayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinde gözler Eüypspor ile oynanacak randevuya çevrildi.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , uzun süredir deplasmanda da galip gelemiyor. Son dış saha mücdelesinde Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İskenderun ile puanları paylaştı.

Trabzonspor son 2 maçından beraberlikle ayrıldı (AA)

2 YILDIZ CEZALI, 1 SAKAT VAR

Trabzonspor'da Eyüpspor mücadelesi öncesinde Batista Mendy ve Eren Elmalı cezalı durumda. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Denis Draguş'un da sakatlığı devam ediyor.