Simon Banza Trabzonspor'un en önemli gol silahı oalcak (AA)
İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ
Sezonun ilk yarısında iki takımın karşılaşmasından beraberlik çıkmıştı. 0-0 sonuçlanan mücadelede yakalanan pozisyonlar gole çevrilememiş ve taraflar sahadan 1 puanla ayrılmıştı.
Trabzonspor, uzun süredir deplasmanda kazanamıyor (AA)
STRATEJİSİ İKİ YÖNLÜ OYUN
İstanbul temsilcisinin yakaladığı çıkış ve topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çekmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i de harekete geçirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, sahada birlikte hareket eden ve oyunun iki tarafını da beraber oynayabilen bir oyun planı üzerinde duruyor.
Trabzonspor, Eyüpspor'u da yenerek yoluna devam etmek istiyor (İHA)
KADROSUNU BELİRLEDİ
Trabzonspor'un Eyüpspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan, Malheiro, Mustafa, Savic, Batagov, Lundstram, Umut Güneş, Cham, Zubkov (Vişça), Nwakaeme (Sikan), Banza.