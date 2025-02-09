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Trabzonspor'un tek hedefi 3 puan! Eyüpspor maçının kadrosu netleşti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tek hedef kazanarak sahadan 3 puanla ayrılabilmek. Teknik direktör Şenol Güneş de Kayserispor ve kupada İskenderunspor deplasmanlarında alınan beraberliklerin ardından oyuncularıyla özel görüşerek kazanmaları gerektiğinden ve bunu bir seriye çevirmek gerektiğini anlattı. Ayrıca kafasındaki ilk 11'i de netleştirdi. İşte bordo mavililerin zorlu randevudaki muhtemel kadrosu...

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:50 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:50
Trabzonspor’un tek hedefi 3 puan! Eyüpspor maçının kadrosu netleşti

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    Başlıkların Devamı

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, uzun süredir deplasmanda da galip gelemiyor. Son dış saha mücdelesinde Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda da İskenderun ile puanları paylaştı.

    Ligde artık üst sıralara tırmanmak ve Avrupa potasını zorlamayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinde gözler Eüypspor ile oynanacak randevuya çevrildi.

    Trabzonspor son 2 maçından beraberlikle ayrıldı (AA)Trabzonspor son 2 maçından beraberlikle ayrıldı (AA)

    2 YILDIZ CEZALI, 1 SAKAT VAR

    Trabzonspor'da Eyüpspor mücadelesi öncesinde Batista Mendy ve Eren Elmalı cezalı durumda. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Denis Draguş'un da sakatlığı devam ediyor.

    Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları alamadı (İHA)Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları alamadı (İHA)

    YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

    Karadeniz temsilcisinde takıma yeni katılan Mustafa Eskihellaç'ın, cezalı Eren Elmalı yerine oynaması, Oleksandr Zubkov'un da sağ kanatta başlaması bekleniyor.

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    İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

    Sezonun ilk yarısında iki takımın karşılaşmasından beraberlik çıkmıştı. 0-0 sonuçlanan mücadelede yakalanan pozisyonlar gole çevrilememiş ve taraflar sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

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    STRATEJİSİ İKİ YÖNLÜ OYUN

    İstanbul temsilcisinin yakaladığı çıkış ve topladığı puanlarla dikkatleri üzerine çekmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i de harekete geçirdi.

    Deneyimli çalıştırıcı, sahada birlikte hareket eden ve oyunun iki tarafını da beraber oynayabilen bir oyun planı üzerinde duruyor.

    Trabzonspor, Eyüpspor'u da yenerek yoluna devam etmek istiyor (İHA)Trabzonspor, Eyüpspor'u da yenerek yoluna devam etmek istiyor (İHA)

    KADROSUNU BELİRLEDİ

    Trabzonspor'un Eyüpspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan, Malheiro, Mustafa, Savic, Batagov, Lundstram, Umut Güneş, Cham, Zubkov (Vişça), Nwakaeme (Sikan), Banza.

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