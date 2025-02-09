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Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında takımının Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-2 kaybettiği maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer açıklamasında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Amir Hadziahmetovic'in bir aksilik yaşanmazsa Beşiktaş'a döneceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:23
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Beşiktaş’a dönüyor

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    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı. Kasımpaşa maçının ardından konuşan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 23 maça çıkan Bosnalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

    Beşiktaş devre arası transfer döneminde Keny Arroyo'yu da kadrosuna katmıştı.

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