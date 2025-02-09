Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döneceğini açıkladı. Kasımpaşa maçının ardından konuşan Palut, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın (pazartesi) Beşiktaş'a dönecek." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 23 maça çıkan Bosnalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 27 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Keny Arroyo'yu da kadrosuna katmıştı.