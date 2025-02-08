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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef; zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılıp Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak. Sivasspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:51 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:06
Beşiktaş’ın 11’i belli oldu!

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    Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

    Siyah beyazlılarda hedef; zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılıp Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak.

    Sivasspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)Sivasspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)
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    Sivasspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


    İLK 11'LER

    Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan, Rey Manaj.

    Beşiktaş : Mert, Svensson, Emirhan, Felix, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile.

    Beşiktaş 3 puan arıyor. (AA)Beşiktaş 3 puan arıyor. (AA)

    BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

    Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

    KARTAL DEPLASMANDA KAYIP

    Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı.

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