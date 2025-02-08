Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılarda hedef; zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılıp Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini almak.
Sivasspor'un konuğu Beşiktaş. (AA)
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İLK 11'LER
Sivasspor : Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan, Rey Manaj.
Beşiktaş : Mert, Svensson, Emirhan, Felix, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile.