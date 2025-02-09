Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Antalya'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında Tadic'in savunma arasından gönderdiği topla ceza sahasına hareketlenen Talisca, golü atmak istedi ancak Yusuf Karagöz engel oldu. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın gördüğü Sebastian Szymanski, servisi geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış oldu.

Sarı lacivertli ekipte 3000. golü Alex de Sonuza, 2000. golü Uche ve 1000. golü Erol Togay kaydetti.