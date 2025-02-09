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Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe formasıyla tarihi gol!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, zorlu randevuda takımını 1-0 öne geçirerek kulüp tarihinin 4000. golünü kaydetti.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:31
Sebastian Szymanski’den Fenerbahçe formasıyla tarihi gol!

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    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Antalya'da karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 22. dakikasında Tadic'in savunma arasından gönderdiği topla ceza sahasına hareketlenen Talisca, golü atmak istedi ancak Yusuf Karagöz engel oldu. Devam eden pozisyonda Oğuz Aydın'ın gördüğü Sebastian Szymanski, servisi geri çevirmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihinin 4000. golünü atmış oldu.

    Sarı lacivertli ekipte 3000. golü Alex de Sonuza, 2000. golü Uche ve 1000. golü Erol Togay kaydetti.

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