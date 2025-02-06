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Galatasaray'da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

Trendyol Süper Lig'in şampiyonluktaki en önemli adayı Galatasaray, ara transfer döneminde gaza bastı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre mütevazı bir başlangıç yapan Aslan, tescil süresinin bitmesine kısa süre kala yeni hamlesine hazırlanıyor. Cimbom'un sağ bek gündeminde flaş iki sim geldi. Listedeki bir yıldız için de görüşmeler sürüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 16:16
Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket den yönetim, iki yıldızı daha gündemine aldı. Ayırca Süper Lig'in yıldızı için de temaslar hızlandı.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı ve puanını 57'ye yükseltti.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Cimbom, bu hafta sonunda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 4 cezalı oyuncusu bulunan Okan Buruk, en iyi formasyonla sahaya çıkarak rakibini yenmeyi hedefliyor.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Zorlu karşılaşmada Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Fernando Muslera forma giyemeyecek.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    PFDK'DAN CEZA YOK

    Gaziantep FK karşısında bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Abdülkerim Bardakcı ile ilgili karar verildi.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Yapılan toplantının ardından milli futbolcu için ceza tayinine yer olmadığı kararı çıktı ve şu açıklama yapıldı; "Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı artırmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    AHMED KUTUCU İLE BAŞLADI

    Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Ahmed Kutucu olmuştu. Milli takıma kadar yükselen performansıyla adından söz ettiren gurbetçi futbolcu için Eyüpspor'a 6 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    FORVETE ALVARO MORATA

    Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığının ardından forvet arayışlarına başlayan Galatasaray'da birçok isim gündeme gelmişti. Yönetim yaptığı görüşmelerin ardından Alvaro Morata'yı renklerine bağladığını duyurdu.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    GIMENEZ TRANSFERİ SÜRECİ BİTİRDİ

    Feyenoord'un Meksikalı yıldızı Santiago Gimenez ile ilgilenen İtalyan devi, Hollanda temsilcisinin inadını kırana kadar Morata'nın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Gimenez için Rotterdam ekibinin onayı sonrasında İstanbul için uçuş planlandı ve bir günlük rötarın ardından Morata Türkiye'ye ayak bastı.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir. Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir. Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    ESKİ ASLAN GERİ DÖNDÜ

    Sarı kırmızılı ekip 3. imzasını eski yıldızıyla attı. 2019'da Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina için devreye giren yönetimin pazarlıkları sonuç verdi ve İngiliz ekibi Wolverhampton ile el sıkışıldı.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    "BU HİKAYE BİTMEDİ"

    Lemina 5 sezon sonra geri döndüğü İstanbul'da iddialı açıklamalar yaptı. Gabonlu futbolcu; "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım. Taraftarlarımız harika. Her zaman en iyisi olduklarını söylüyorum. Onları görmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sahada neler yapabileceğimi biliyorlar. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    KAP'A BİLDİRİLDİ

    31 yaşındaki futbolcu için şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 EUR, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 EUR, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    CARLOS CUESTA 4. TAKVİYE

    Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan Galatasaray'da stoper mevkisi için de arayış başladı. Birçok isimle görüşen yönetimin kararı Carlos Cuesta oldu.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    TÜRKİYE'YE AYAK BASTI

    Nacional'de başlayan futbol kariyerini Genk'te sürdüren Cimbom, Kolombiyalı stoper için kulübüyle anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul'a geldi.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO

    Bu sezon 13 karşılaşmada 1 gollük katkıda bulunan ve 835 dakika sahada kalan Carlos Cuesta için sarı kırmızılı ekibin 8 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    SAĞ BEKE DE TRANSFER

    Elias Jelert'ten sezon başından bu yana istediği katkıyı alamayan Galatasaray'da gündeme 2 futbolcu daha geldi.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    İLK İSİM FRANKOWSKI

    Sacha Boey sonrasında sağ bek bölgesinde ritim bulamayan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden taleplerinden biri Przemyslaw Frankowski oldu. Kanat bek ve orta sahanın sağında oynayabilen Polonyalı futbolcu, sol kanatta da göev yapabiliyor.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    7 GOLDE ADI VAR

    Bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak için kulübünden izin istediği ve kolaylık sağlanmasını talep ettiği öne sürüldü. Güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    JUANLU SANCHEZ SÜRPRİZİ

    Galatasaray'ın listesindeki futbolculardan biri de Juanlu Sanchez. İspanyol futbolcu, alt yapısından yetiştiği Sevilla'nın formasını terletmeyi sürdürüyor ve bu sezon 20 karşılaşmada 3 kez ağları sarsıp 3 de asist yaptı.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

    EREN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Yerli kontenjanında sorun yaşamak istemeyen Cimbom'un listesindeki futbolculardan biri de Eren Elmalı. Yönetim, bordo mavililerin inadını kırabilmek adına pazarlıklarını sürdürüyor.

    Fırtına ise 5 milyon euro ve KDV talep ediyor.

    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba

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