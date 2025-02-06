Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)

BAŞAKŞEHİR'E TAKILDI

Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçta Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek ile öne geçen rakibini Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle iki kez yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Boluspor ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.