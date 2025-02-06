Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Boluspor'a konuk oluyor.
CANLI YAYIN
Boluspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Boluspor'a konuk oluyor.
CANLI YAYIN
Boluspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
BOLUSPOR: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal
GALATASARAY: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan
BAŞAKŞEHİR'E TAKILDI
Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçta Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek ile öne geçen rakibini Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle iki kez yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Boluspor ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.