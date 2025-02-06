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Galatasaray'ın Boluspor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray sahne alıyor. İlk maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Cimbom, 2. hafta karşılaşmasında Boluspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk ve öğrencileri kazanarak sahadan ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:03
Galatasaray’ın Boluspor maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Boluspor'a konuk oluyor.

    CANLI YAYIN

    Boluspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

    İLK 11'LER

    BOLUSPOR: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

    GALATASARAY: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan

    Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)

    BAŞAKŞEHİR'E TAKILDI

    Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçta Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek ile öne geçen rakibini Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle iki kez yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Boluspor ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

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