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🔥 Galatasaray - Adana Demirspor maçı mobil CANLI İZLE

Süper Lig’de kritik mücadele! Galatasaray, sahasında Adana Demirspor’u ağırlıyor. Zirvede kayıpsız ilerlemek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek avantajını korumayı hedefliyor. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan arayacak.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:13
🔥 Galatasaray - Adana Demirspor maçı mobil CANLI İZLE

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    Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Adana Demirspor maçı araştırmalarını hızlandırdı. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve detaylar...

    Fotoğraf: beINFotoğraf: beIN

    📺 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI

    🕖 Tarih: 9 Şubat 2025, Pazar
    ⏰ Saat: 19:00
    📡 Kanal: beIN SPORTS 1
    📍 Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
    ⚽ Hakem: Oğuzhan Çakır

    GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MOBİL CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🔴 Galatasaray seriyi sürdürüyor! Ligde 57 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip, namağlup yoluna devam ediyor. Son 29 maçta da gol bulan Galatasaray, iç sahada Adana Demirspor'a karşı son 10 Süper Lig mücadelesini kazandı.

    🔵 Adana Demirspor'un zor sınavı! Kümede kalma savaşı veren Adana temsilcisi, 5 puanla son sırada bulunuyor. 21 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, Galatasaray karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

    💻 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?

    Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 kanalından veya TOD TV platformu üzerinden mücadeleyi takip edebilir. Şifresiz yayın seçeneği bulunmamaktadır.

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