🔥 Galatasaray - Adana Demirspor maçı mobil CANLI İZLE

Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Adana Demirspor maçı araştırmalarını hızlandırdı. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve detaylar...
Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Adana Demirspor maçı araştırmalarını hızlandırdı. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve detaylar...
📺 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI
🕖 Tarih: 9 Şubat 2025, Pazar
⏰ Saat: 19:00
📡 Kanal: beIN SPORTS 1
📍 Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
⚽ Hakem: Oğuzhan Çakır
🔴 Galatasaray seriyi sürdürüyor! Ligde 57 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip, namağlup yoluna devam ediyor. Son 29 maçta da gol bulan Galatasaray, iç sahada Adana Demirspor'a karşı son 10 Süper Lig mücadelesini kazandı.
🔵 Adana Demirspor'un zor sınavı! Kümede kalma savaşı veren Adana temsilcisi, 5 puanla son sırada bulunuyor. 21 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, Galatasaray karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.
💻 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLENEBİLİR Mİ?
Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS 1 kanalından veya TOD TV platformu üzerinden mücadeleyi takip edebilir. Şifresiz yayın seçeneği bulunmamaktadır.