🔥 Galatasaray - Adana Demirspor maçı mobil CANLI İZLE

Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Adana Demirspor maçı araştırmalarını hızlandırdı. İşte m ücadelenin yayın bilgileri ve detaylar...

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🔴 Galatasaray seriyi sürdürüyor! Ligde 57 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip, namağlup yoluna devam ediyor. Son 29 maçta da gol bulan Galatasaray, iç sahada Adana Demirspor'a karşı son 10 Süper Lig mücadelesini kazandı.

🔵 Adana Demirspor'un zor sınavı! Kümede kalma savaşı veren Adana temsilcisi, 5 puanla son sırada bulunuyor. 21 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ekip, Galatasaray karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.