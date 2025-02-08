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Draguş Trabzonspor'da kaldı!

Trabzonspor'un Rumen yıldızı Denis Draguş'un Valladolid'e transferi son anda gerçekleşmedi. Sumudica, "Trabzonspor, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık göndermek istedi. Valladolid, maaşını ödemeyi kabul etti ancak kiralama bedeli konusunda taraflar anlaşmaya varamadı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 13:24
Draguş Trabzonspor’da kaldı!

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    Rumen basınına konuşan futbolcunun vaftiz babası Marius Sumudica, Real Valladolid'in transfer döneminin bitmesine 20 dakika kala Draguş için resmi teklif yaptığını açıkladı.

    Sumudica, "Trabzonspor, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık göndermek istedi. Valladolid, maaşını ödemeyi kabul etti ancak kiralama bedeli konusunda taraflar anlaşmaya varamadı" ifadelerini kullandı.

    Bu gelişme sonrası Draguş, sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forması giymeye devam edecek. Transferin son anda yatması, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluştururken, sezon sonu yeni bir transfer girişiminin olabileceği öğrenildi.

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