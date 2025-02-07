Talisca 11’de olacak!

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Anderson Talisca, her geçen gün toparlanıyor.



Son iki resmi maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, henüz fiziksel olarak yüzde 100 seviyede değil. Teknik direktör Mourinho'nun Talisca'yı beklendiğinden daha formda bulduğu, tecrübeli yıldızın da antrenmanlarda hırslı olduğu belirtildi.



ALANYA'DA İLK 11'DE OLACAK



Talisca, bu hafta sonu Alanyaspor deplasmanında da forma giyecek.



Sarı kart cezalısı En-Nesyri'nin yokluğunda Dzeko ile birlikte forvet hattında görev alacak.



İLK 11'İN DEĞİŞMEZİ OLACAK



Mourinho, Talisca'ya süre vermeye devam ederek tecrübeli yıldızı kısa sürede ilk 11'in değişmez parçası haline getirmeyi planlıyor.