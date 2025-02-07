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Fenerbahçe'de stoper alarmı!

Becao ve Oosterwolde çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanmasıyla elde sadece stoper çıkarak Skrinar ve Çağlar Söyüncü kaldı.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 13:39
Fenerbahçe’de stoper alarmı!

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    Bu sezon Fenerbahçe'de 5 stoper sakatlandı.

    Becao ve Oosterwolde çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanmasıyla elde sadece stoper çıkarak Skrinar ve Çağlar Söyüncü kaldı.

    Stopede forma giyebilen Mert Müldür'ün de omzu çıktı.

    Yeni transfer Skriniar son iki resmi maçta 90 dakika sahada kaldı. Ancak, fiziksel olarak henüz yüzde 100 hazır değil.

    Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşaması ya da cezalı olması durumunda stoperdeki sıkıntı krize dönüşecek.

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