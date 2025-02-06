Milliler İzlanda’yı yenip 5’te 5 yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleye Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek ilk 5'i ile başladı. İzlanda ise Thora Jonsdottir, Danielle Rodriguez, Sara Run Hinriksdottir, Tinna Alexandersdottir ve Thelma Dis Agustsdottir beşiyle parkeye çıktı.
İlk çeyreği 22-15 önde kapatan milliler, devreye 38-33 üstünlükle girdi. Üçüncü periyodu 64-56 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maç sonunda 83-76'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Ayşe Cora 17 sayı ile olurken, İzlanda'da Sara Run Hinriksdottir 29 sayı ile oynadı.
Milliler 5. maçını dak azandı (AA)
6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde parkeye, depremden etkilenen 11 ilin adlarının yazılı olduğu "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartı ile çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mücadeleyi tribünden takip etti.
Millilerimizin sayı dağılımı şu şekilde oldu;
Sevgi Uzun - 11
Manolya Kurtulmuş - 7
Gökşen Fıtık - 2
Ayşe Cora - 17
Pelin Bilgiç - 11
Elif Bayram - 8
Tilbe Şenyürek - 12
Berfin Sertoğlu
Meltem Yıldızhan - 15
Melek Uzunoğlu
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Gruptaki Maç Sonuçları
Slovakya - Türkiye: 40-75
İzlanda - Türkiye: 65-72
Türkiye - Romanya: 101-54
Türkiye - Slovakya: 65-50
Türkiye - İzlanda: 83-76