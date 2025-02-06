Milliler İzlanda’yı yenip 5’te 5 yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleye Sevgi Uzun, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç, Elif Bayram ve Tilbe Şenyürek ilk 5'i ile başladı. İzlanda ise Thora Jonsdottir, Danielle Rodriguez, Sara Run Hinriksdottir, Tinna Alexandersdottir ve Thelma Dis Agustsdottir beşiyle parkeye çıktı.

İlk çeyreği 22-15 önde kapatan milliler, devreye 38-33 üstünlükle girdi. Üçüncü periyodu 64-56 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maç sonunda 83-76'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Ayşe Cora 17 sayı ile olurken, İzlanda'da Sara Run Hinriksdottir 29 sayı ile oynadı.