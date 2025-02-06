Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

Son maçında Panathinaikos Aktor'a yenilen Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Son maçında Panathinaikos Aktor'a yenilen Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR
1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 16-16 REAL MADRID
1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 31-26 REAL MADRID
RAKİP TEL AVIV
Fenerbahçe, Real Madrid ile oynadığı karşılaşmanın ardından 27 Şubat'ta Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. İspanyol temsilcisi ise aynı gün El Classico'da Barcelona'yı ağırlayacak.