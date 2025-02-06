Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

Artur Jagars (AA)

RAKİP TEL AVIV

Fenerbahçe, Real Madrid ile oynadığı karşılaşmanın ardından 27 Şubat'ta Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. İspanyol temsilcisi ise aynı gün El Classico'da Barcelona'yı ağırlayacak.