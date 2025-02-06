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Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:35 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 21:09
Fenerbahçe Beko - Real Madrid | CANLI

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    Son maçında Panathinaikos Aktor'a yenilen Fenerbahçe Beko, evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Marko Guduric (aa)Marko Guduric (aa)

    PERİYOTLARA GÖRE SKORLAR

    1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 16-16 REAL MADRID
    1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 31-26 REAL MADRID

    Artur Jagars (AA)Artur Jagars (AA)

    RAKİP TEL AVIV

    Fenerbahçe, Real Madrid ile oynadığı karşılaşmanın ardından 27 Şubat'ta Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. İspanyol temsilcisi ise aynı gün El Classico'da Barcelona'yı ağırlayacak.