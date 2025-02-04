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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde götüren Galatasaray, sezon sonunda da mutlu sona ulaşmak ve beşinci yıldızı yakasına takmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin ara transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan Victor Osimhen ile ilgili iddialar gündemden düşmüyor. İtalya'daki son gelişmeler ise önemli bir bonservis talebi olduğunu işaret ediyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 18:44
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

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    Gaziantep ile Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 22. haftayı 3 puanla kapattı. Aslan'a galibiyeti getiren golü, mücadelenin ilk dakikalarında Dries Mertens'in köşe vuruşunda gönderdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinde cepheden yaptığı vuruşla Ahmed Kutucu attı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Okan Buruk ve öğrencileri bu sonuçla birlikte puanını 57'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etti. Sarı kırmızılı ekibin bir sonraki sınavı ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor deplasmanı. Hedef yine 3 puanla sahadan ayrılmak.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Gurbetçi futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada; "Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici. Dries ağabey ile bu duran topu kornerde çalıştık. Ben verme dedim ama yine de pası verdi. Gol sevincimde belliydi, çok heyecanlıydım." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    AHMED KUTUCU SİFTAH YAPTI

    Ara transfer döneminde Eyüpspor'dan 6 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, yeni takımında ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca ilk kez 11'de başladı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    MORATA'DAN DA İLK

    Milan'dan kiralanan Alvaro Morata da takımının formasını ilk kez giydi. İspanyol golcü, 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek rakip kalede gol kovaladı ancak ağları sarsacak vuruşu yapamadı. Deneyimli forvet özel uçakla Gaziantep'e getirilmiş ve maça yetiştirilmişti.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

    Gaziantep FK karşılaşması sonrasında transfer açıklamasında bulunan Okan Buruk; "Erken attığımız gol bizim için önemliydi. Gol yememek önemliydi. Son 2 maçı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi. Bizim açımızda bu zor dönemde üst üste maçlar oynadık. Takımın üstünde yorgunluk vardı. Zor bir haftaydı bizim için bu haftayı kazanarak geçmek bizim için değerli. Hedefimize doğru yürüyoruz 6 puan farkını rakibimizle devam ettiriyoruz. Her zamanki Galatasaray takımının bu yarışta ipi göğüsleyen takım olacağına hep beraber inanıyoruz. Bunu da hem sahada hem de transferde göstermeye çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz hep beraber bunu yapıyoruz. İnşallah transferi de güzel şekilde tamamladığımızda ligin favorisi olarak Galatasaray bu yolda devam edecek. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    1 HAFTADA İMZALAR ATILACAK

    Bu sezon şampiyonluğa ulaşmak adına ara transfere büyük önem veren Galatasaray'da 11 Şubat'a kadar tüm imzaların atılması ve kadro takviyelerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca Avrupa Ligi için teslim edilecek listeler konusunda da tercih yapılacak.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    BATSHUAYI'DEN YARIM SEZONDA KAR

    Mauro Icardi'nin yanına ve oynamadığı zamanlarda da yerine transfer edilen Michy Batshuayi, Galatasaray'dan ayrıldı. Belçikalı forvet, 3 milyon euro ve bazı şarlara bağlı bonuslarla Frankfurt'a transfer oldu ve Borussia Dortmund kariyeri sonrasında ikinci kez Bundesliga'da forma giyecek.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. "

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    NELSSON ROMA'DA

    Uzun süredir takımdaki geleceği merakla beklenen Victor Nelsson, Avrupa'daki transfer döneminin sona ermesine çok az bir süre kala Roma'ya kiralandı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Danimarkalı futbolcu için KAP'a şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    SIRADAKİ İMZA LEMINA'DAN

    Galatasaray 5 sene önce kiraladığı Mario Lemina ile yeniden anlaşmak üzere. Gabonlu yıldızın takımı Wolverhampton'dan ayrılma talebi üzerine devreye giren Aslan, yıldız oyuncuyla temasa geçti ve anlaşma noktasına geldi.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    YENİDEN KİRALANACAK

    Galatasaray'dan sonra döndüğü Southampton'ın yanı sıra Fulham ve Nice formaları giyen Lemina, 2022-2023 sezonunun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Wolves'e imza atmıştı. Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 1 kez ağları sarsıp 3 de asist yaptı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    SAĞ BEK İÇİN YOĞUN MESAİ

    Sacha Boey'i Bayern'e sattıktan sona iki sağ bek tercihinde de istediği verimi alamayan Galatasaray bir kez daha bu mevkiye futbolcu bakıyor. Bu konunun da kısa süre içerisinde açıklığa kavuşması ve bir an önce de takviyenin yapılması planlanıyor.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    3 HEDEF VAR

    Elias Jelert'i transfer etmesine rağmen bu bölgedeki sıkıntıları süren Galatasaray'da birbirinden önemli 3 futbolcu listeye eklendi. Ada patentli iki ismin yanı sıra Serie A'dan da bir oyuncu var.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    İLK ADAY KIERAN TRIPPIER

    Sezon başında Eyüpspor'un da gündemine geldiği iddia edilen Kieran Trippier, Aslan'ın listesinde ilk sırada bulunuyor. Deneyimiyle takıma katkı sunması beklenen İngiliz yıldız için ilk teklif iletildi.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    SICAK BAKMIYOR

    Yönetimin bu teklifine rağmen Ada'dan ayrılmayı düşünmeyen Kieran Trippier, bu öneriye sıcak bakmıyor. Kariyerine farklı bir takımda devam etmesi halinde de yine İngiltere'den bir kulüp olmasını istiyor.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    KYLE WALKER-PETERS SÜRPRİZİ

    Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği futbolcular arasında Kyle Walker-Peters de bulunuyor. İngiliz futbolcu konusunda kulübü Southampton'ın beklentisi yüksek. Güncel piyasa değeri de 20 milyon euro.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    ÖNCELİĞİ ADA

    Kyle Walker-Peters de Kieran Trippier gibi İngiltere'de kalmayı daha cazip görüyor. Galatasaray'ın teklifine bu doğrultuda evet demeyen 27 yaşındaki futbolcu için yönetim bağları koparmış değil.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    JACKSON TCHATCHOUA DA LİSTEDE

    Teknik direktör Okan Buruk'un istediği futbolculardan biri de Jackson Tchatchoua. Kamerunlu futbolcunun menajerinin William D'Avila olması, görüşmeler konusunda Cimbom'un elini güçlendiriyor. 23 yaşındaki sağ bek bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    OSIMHEN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

    Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Nijeryalı yıldız hakkında İtalya'da çok ciddi bonservis bedeli ödenebileceği ifade edildi.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    100 MİLYON EURO İSTEYECEKLERDİR

    Marcello Chirico, Calciomercato.it YouTube kanalında 26 yaşındaki futbolcu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Chirico, Osimhen için Juventus kapılarının kapalı olduğunu belirterek; "Sadece İtalya dışında geçerli bir madde var. Yani 75 milyonsa Juve için kesinlikle 90-100 milyon euro isteyeceklerdir. Çünkü Raspadori'yi dahi sana kiralamak bile istemeyen Napoli'den bahsediyoruz. Juve maaş bütçesini düşürüyor. Vlahovic'in ayrılma nedeni bu." dedi.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Ayırca yıldız golcünün olası transferde ciddi bir kontrat isteyeceğini de söyleyen Chirico; "Osimhen Juve'ye gelirse 10 milyonluk maaşını koruyacak, düşürmeyecek ve daha fazlasını istemeyecek. Elbette Juve'ye gelirse daha fazlasını ister " diye konuştu.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

    Ajax karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen ve bir sonraki maçta forma giyemeyecek olan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 17 gol atıp 5 de asist yaptı ve 171 dakika sahada kaldı.

    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

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