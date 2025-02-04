Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 Euro transfer ücreti ve 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. "
NELSSON ROMA'DA
Uzun süredir takımdaki geleceği merakla beklenen Victor Nelsson, Avrupa'daki transfer döneminin sona ermesine çok az bir süre kala Roma'ya kiralandı.
Danimarkalı futbolcu için KAP'a şu açıklama yapıldı; "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
SIRADAKİ İMZA LEMINA'DAN
Galatasaray 5 sene önce kiraladığı Mario Lemina ile yeniden anlaşmak üzere. Gabonlu yıldızın takımı Wolverhampton'dan ayrılma talebi üzerine devreye giren Aslan, yıldız oyuncuyla temasa geçti ve anlaşma noktasına geldi.
YENİDEN KİRALANACAK
Galatasaray'dan sonra döndüğü Southampton'ın yanı sıra Fulham ve Nice formaları giyen Lemina, 2022-2023 sezonunun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Wolves'e imza atmıştı. Bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 1 kez ağları sarsıp 3 de asist yaptı.