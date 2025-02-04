Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!

AHMED KUTUCU SİFTAH YAPTI Ara transfer döneminde Eyüpspor'dan 6 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, yeni takımında ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca ilk kez 11'de başladı.

MORATA'DAN DA İLK Milan'dan kiralanan Alvaro Morata da takımının formasını ilk kez giydi. İspanyol golcü, 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek rakip kalede gol kovaladı ancak ağları sarsacak vuruşu yapamadı. Deneyimli forvet özel uçakla Gaziantep'e getirilmiş ve maça yetiştirilmişti.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA Gaziantep FK karşılaşması sonrasında transfer açıklamasında bulunan Okan Buruk; "Erken attığımız gol bizim için önemliydi. Gol yememek önemliydi. Son 2 maçı gol yemeden tamamlamak bizim için önemliydi. Bizim açımızda bu zor dönemde üst üste maçlar oynadık. Takımın üstünde yorgunluk vardı. Zor bir haftaydı bizim için bu haftayı kazanarak geçmek bizim için değerli. Hedefimize doğru yürüyoruz 6 puan farkını rakibimizle devam ettiriyoruz. Her zamanki Galatasaray takımının bu yarışta ipi göğüsleyen takım olacağına hep beraber inanıyoruz. Bunu da hem sahada hem de transferde göstermeye çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz hep beraber bunu yapıyoruz. İnşallah transferi de güzel şekilde tamamladığımızda ligin favorisi olarak Galatasaray bu yolda devam edecek. Oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.

1 HAFTADA İMZALAR ATILACAK Bu sezon şampiyonluğa ulaşmak adına ara transfere büyük önem veren Galatasaray'da 11 Şubat'a kadar tüm imzaların atılması ve kadro takviyelerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca Avrupa Ligi için teslim edilecek listeler konusunda da tercih yapılacak.