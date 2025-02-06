Mauro Icardi Arjantin’e döndü

Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırdıktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yapmıştı. Ancak Icardi'nin Türkiye macerası beklenenden kısa sürdü.

Mauro Icardi (Instagram)

Yıldız futbolcu, Wanda Nara ile devam eden boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle bir kez daha Arjantin'e gitmek zorunda kaldı. Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte uçaktan paylaştığı fotoğrafla dönüşünü duyurdu.

China Suarez (Instagram)