PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mauro Icardi Arjantin'e döndü

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, hem tedavi süreci hem de eşi Wanda Nara işe yaşadığı problemler nedeniyle ülkesine dönmüş ve İstanbul'dan uzak kalmıştı. Tangocu yıldız bir kez daha ülkesinin yolunu tuttu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:30 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:30
Mauro Icardi Arjantin’e döndü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Arjantinli yıldız, Wanda Nara ile yollarını kesin olarak ayırdıktan sonra yeni sevgilisi China Suarez ile geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yapmıştı. Ancak Icardi'nin Türkiye macerası beklenenden kısa sürdü.

    Mauro Icardi (Instagram)Mauro Icardi (Instagram)

    Yıldız futbolcu, Wanda Nara ile devam eden boşanma davası ve çocuklarının velayeti için yaşanan hukuki süreç nedeniyle bir kez daha Arjantin'e gitmek zorunda kaldı. Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte uçaktan paylaştığı fotoğrafla dönüşünü duyurdu.

    China Suarez (Instagram)China Suarez (Instagram)