Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini 6 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri elde edeceği 3 puanla birlikte yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

CANLI YAYIN

A Spor'dan canlı yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert H., Cengiz, Talisca, Cenk

ERZURUMSPOR FK: