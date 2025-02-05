Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini 6 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri elde edeceği 3 puanla birlikte yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert H., Cengiz, Talisca, Cenk
ERZURUMSPOR FK:
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (AA)
KUPAYA 3 PUANLA BAŞLADI
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, U19 takımıyla sahaya çıkan rakibini 3-0 yendi. Sarı lacivertli ekibin gollerini Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz kaydetmişti.
Erzurumspor FK evinde Göztepe'ye mağlup olmuştu (İHA)
DADAŞLAR EVİNDE YENİLDİ
Fenerbahçe karşısında 3 puan veren Erzurumspor FK ise ilk haftada Göztepe ile karşılaştı. Mavi beyazlı ekip sahasında Victor Hugo'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.