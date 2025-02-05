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Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Birbirinden önemli takımların kıran kırana mücadelesine sahne olan programda 3. günün son maçı Kadıköy'de oynanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak 2'de 2 yapmak ve puanını 6'ya çıkarmak amacında. A Spor'dan canlı yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:26
Fenerbahçe’nin Erzurumspor FK maçı ilk 11’i belli oldu

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    Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini 6 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri elde edeceği 3 puanla birlikte yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    CANLI YAYIN

    A Spor'dan canlı yayınlanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert H., Cengiz, Talisca, Cenk

    ERZURUMSPOR FK:

    Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (AA)Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek 3 puanın sahibi olmuştu (AA)

    KUPAYA 3 PUANLA BAŞLADI

    Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, U19 takımıyla sahaya çıkan rakibini 3-0 yendi. Sarı lacivertli ekibin gollerini Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz kaydetmişti.

    Erzurumspor FK evinde Göztepe'ye mağlup olmuştu (İHA)Erzurumspor FK evinde Göztepe'ye mağlup olmuştu (İHA)

    DADAŞLAR EVİNDE YENİLDİ

    Fenerbahçe karşısında 3 puan veren Erzurumspor FK ise ilk haftada Göztepe ile karşılaştı. Mavi beyazlı ekip sahasında Victor Hugo'nun golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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