İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
İskenderunspor : Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kerem, Mehmet, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Muhammet.
Trabzonspor : Taha, Lundstram, Mendy, Cham, Ozan, Sikan, Eren, Batagov, Cihan, Pedro, Enis.
KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK