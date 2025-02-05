SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:56
İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    İskenderunspor : Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kerem, Mehmet, Kadir, Serdarcan, Erbay, Mohamed, Muhammet.

    Trabzonspor : Taha, Lundstram, Mendy, Cham, Ozan, Sikan, Eren, Batagov, Cihan, Pedro, Enis.

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

    15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

    18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Başka Bir Gün
    Ankara’da Erdoğan-Steinmeir zirvesi! En önemli gündem: Eurofighter’lar! Türkiye fiyat bekliyor...
    İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE
    Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...
    Menekşe Güven olayında yeni gelişme! Müge Anlı’dan o olay sonrası karar: Bu dosyaya bakamayacağım
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Narin cinayetinde flaş iddia: Suçu Salim’e yıkacaklar! Baba Arif Güran’dan açıklama: İsterlerse Edirne’ye versinler
    CANLI | Beyaz Saray’da kara buluşma: Trump ve Netanyahu’dan Gazze’yi ilhak planı: ABD ordu mu gönderecek?
    Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Trump’tan Netanyahu’ya tepki çeken hürmet! Ayakta karşıladı sandalyesini çekti
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 Şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!