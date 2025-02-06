Mario Lemina’dan iddialı paylaşım

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kulüp, bu renkler, bu taraftarlar… Kalbimde özel bir yere sahipler. Bir kez daha her şeyimi vermeye, büyük anlar yaratmaya ve yeni başarılar kazanmaya hazırım. Birlikte mükemmelliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lemina, bu açıklamasına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri ekleyerek Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.