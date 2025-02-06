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Mario Lemina'dan iddialı paylaşım

Galatasaray'ın 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mario Lemina, eski kulübüne dönmekten mutlu olduğunu açıklayarak iddialı bir paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu, "Birlikte mükemmelliği hedefliyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:05
Mario Lemina’dan iddialı paylaşım

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    Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu kulüp, bu renkler, bu taraftarlar… Kalbimde özel bir yere sahipler. Bir kez daha her şeyimi vermeye, büyük anlar yaratmaya ve yeni başarılar kazanmaya hazırım. Birlikte mükemmelliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Lemina, bu açıklamasına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri ekleyerek Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

    Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

    LEMİNA'NIN LİSANSI ÇIKTI!

    Öte yandan Galatasaray, transferini duyurduğu Mario Lemina'nın lisans işlemlerini tamamladı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

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