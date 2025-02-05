Bodrumspor - Antalyaspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Bodrumspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Bodrumspor :

Antalyaspor :

KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (2-2)

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

6 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

16.00 Boluspor - Galatasaray

18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.45 Göztepe - Gaziantep FK