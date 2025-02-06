Beşiktaş’tan TFF’ye saat değişikliğine cevap çağrısı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Sivasspor karşılaşmasına ilişkin olarak saat değişikliği konsunda yaptığı başvuruya TFF'den yanıt gelmemesine tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?
Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri
20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor
2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor
24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa
8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray
21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor
* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş
12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor
25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"