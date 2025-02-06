PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan TFF'ye saat değişikliğine cevap çağrısı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile karşılacak Beşiktaş, ev sahibi ekibin kendi sahasında oynadığı maçlarla ilgili olarak belirlenen saatler için tepki paylaşımında bulundu. Saat değişikliği başvurusunda bulunduğunu açıklayan siyah beyazlılar, TFF'ye cevap vermemesinden dolayı tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:02 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:02
Beşiktaş’tan TFF’ye saat değişikliğine cevap çağrısı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Sivasspor karşılaşmasına ilişkin olarak saat değişikliği konsunda yaptığı başvuruya TFF'den yanıt gelmemesine tepki gösterdi.

    Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

    Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

    20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

    2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

    24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

    8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

    21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

    * 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

    12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

    25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"

    Beşiktaştan gurbetçi atağı!Beşiktaştan gurbetçi atağı!
    Beşiktaş'tan gurbetçi atağı!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programına katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
    Bakan Murat Kurum Adıyaman’da Başkan Erdoğan’ın verdiği talimatı anlattı: Murat hazır ol! Bu yuvaları biz yapacağız
    Başka Bir Gün
    Depremde ölen annesinin videosunu Reis’e iletin diyerek izletti! Takvim.com.tr o kayda ulaştı: Merhume Fatma Dizlek’in Erdoğan sevgisi
    Rotasyonlu Aslan 3 puanı kaptı! Boluspor - Galatasaray: 1-4 | MAÇ SONUCU
    Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da işin içindeydi | Kaçış hikayesinde milyonlarca dolarlık borsa vurgunu
    İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?
    Takvim.com.tr yerinde görüntüledi! Hatay yeniden ihya ediliyor... Kültür ve Sanat Çarşısı ve anahtar teslim TOKİ konutları
    Trump’tan skandal açıklama: Sosyal medyada paylaştı Gazze ABD’ye teslim edilecek dedi
    Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: 12 yavrumu kaybettim diyen yaşlı kadından ağıt
    Galatasaray’da bir uçak daha bekleniyor! Transferde yeni bomba
    Hakikatı Hataylı depremzede Merve’den dinleyelim: 6 Şubat’ta biz can derdindeyken CHP mal derdindeydi
    Küçük ülke büyük tornistan! Pentagon asker çekeceğini duyurunca YPG’yi Fransa da sattı: Macron’dan Şara’ya Paris daveti
    USAID’e Politico darbe: Demokrat Parti’nin kalesiydi fonu kesiliyor! LGBT skandalı: Bangladeş’ten Guatemala’ya sapkınlara fon
    Hatay Deprem Şehitliği’nde Şubat hiç gelmesin feryadı... Ailemden 44 kişiyi kaybettim | 6 aylık Alp’in mezarını süsleyen oyuncaklar
    Beyaz Saray’da Trump şaşkınlığı: Gazze planından Pentagon’un bile haberi yok! ABD ordu gönderecek mi?
    CANLI | Asrın felaketinin 2. yıl dönümü! Takvim.com.tr aktarıyor! Hatay’da neler yapıldı? Kabine dün de sahadaydı bugün de
    Türkiye’nin nüfusu belli oldu! Kaç kadın kaç erkek var? O il zirvede | 40 ilde nüfus düştü
    Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı
    Yıllar Pembe Mutlu’ya acımadı! Tanı tanıyabilirsen! Yeşilçam’ın paylaşılamayan yıldızı bakın şimdi ne halde!