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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. 2. haftanın 2. günündeki 3. maçta Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmak ve yoluna kayıpsız devam etmek. A Spor'dan canlı yayınlanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 18:07
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE

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    Başlıkların Devamı

    Bu sezon yenilenen formatı ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Günün 3. maçında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

    CANLI YAYIN

    A Spor'dan yayınlanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Çaykur Rizespor son maçında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi (İHA)Çaykur Rizespor son maçında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi (İHA)

    İLK 11'LER

    ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Buljubasic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka

    MKE ANKARAGÜCÜ: Erten, Hayrullah, Mesut, Diogo, Miraç, Yusuf Emre, Ali Kaan, Rakoczy, Sıraç, Enes, Bajic

    1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü ise ligde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu (AA)1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü ise ligde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu (AA)

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK