Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE

Bu sezon yenilenen formatı ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Günün 3. maçında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan yayınlanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Çaykur Rizespor son maçında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi (İHA)
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Buljubasic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka
MKE ANKARAGÜCÜ: Erten, Hayrullah, Mesut, Diogo, Miraç, Yusuf Emre, Ali Kaan, Rakoczy, Sıraç, Enes, Bajic
1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü ise ligde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu (AA)
KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK