Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü | CANLI İZLE

Bu sezon yenilenen formatı ile düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Günün 3. maçında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

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A Spor'dan yayınlanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.