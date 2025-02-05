Trippier için Galatasaray’a ret!

Galatasaray, hücum hattı ve orta sahaya yapılan takviyelerin ardından sıra savunmaya yapılacak transferlere geldi.



Sarı-kırmızılılar, hücum hattı için Milan'dan Alvaro Morata ve Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, orta saha transferinde ise eski oyuncusu Mario Lemina'yı açıkladı.



ESPN'de yer alan habere göre, Galatasaray, sağ bek için Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için girişimlerde bulundu. Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe'un Trippier'i bırakmak istemediği ve İngilizlerin teklifi reddettiği duyuruldu.