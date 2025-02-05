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Ezeli rakipler karşı karşıya! Yıldız futbolcu için savaş başladı

Trendyol Süper Lig'in iki ekibi Galatasaray ile Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakibin aynı futbolcu konusunda girişimlerde bulunduğu ifade edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 17:14
Ezeli rakipler karşı karşıya! Yıldız futbolcu için savaş başladı

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    Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirebilmek adına görüşmelerine hız verdi.

    Hem sarı kırmızılılar hem de siyah beyazlılar çok daha iyi bir oyuncu grubuna sahip olabilmek adına yıldız isimleri gündeminde tutuyor.

    Sergio Reguilon (REUTERS)Sergio Reguilon (REUTERS)

    İspanya'da yayın yapan AS gazetesi ise çok önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. İki ezeli rakibin, İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile ilgilendiğini aktardı.

    Uzun süredir Tottenham'da istediği süreyi almakta zorlanan deneyimli futbolcunun kontratı sezon sonunda bittiğinden dolayı ayrılığa sıcak bakıyor. Londra temsilcisi de bu karar doğrultusunda oyuncuyla bağlrını koparmak adına gereken kolaylığı sağlayacak.

    Sergio Reguilon (REUTERS)Sergio Reguilon (REUTERS)

    ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

    İngiliz ekibinde forma giyen Sergio Reguilon'un adı uzun süre Fenerbahçe'ye yazılmıştı. Jose Mourinho ile çalışan Reguilon, birçok önemli Avrupa kulübünde forma giydi.

    Taraftarların da eleştirilerinden nasibini alan milli futbolcunun yeni adresi Türkiye olabilir.