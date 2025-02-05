Hem sarı kırmızılılar hem de siyah beyazlılar çok daha iyi bir oyuncu grubuna sahip olabilmek adına yıldız isimleri gündeminde tutuyor.

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş ve Galatasaray , kadrolarını güçlendirebilmek adına görüşmelerine hız verdi.

Sergio Reguilon (REUTERS)

İspanya'da yayın yapan AS gazetesi ise çok önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. İki ezeli rakibin, İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile ilgilendiğini aktardı.

Uzun süredir Tottenham'da istediği süreyi almakta zorlanan deneyimli futbolcunun kontratı sezon sonunda bittiğinden dolayı ayrılığa sıcak bakıyor. Londra temsilcisi de bu karar doğrultusunda oyuncuyla bağlrını koparmak adına gereken kolaylığı sağlayacak.