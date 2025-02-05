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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın harcama limiti itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın ara transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak açıklanan harcama limitlerine yönelik yaptığı itirazı reddetti.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 23:05 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 23:36
Tahkim Kurulu’ndan Galatasaray’ın harcama limiti itirazına ret

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    Galatasaray'ın ikinci transfer ve tescil dönemine ilişkin olarak Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, sarı kırmızılı ekibin 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca Galatasaray'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazının da incelenip oy çokluğuyla kabul edilmediği eklendi.

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