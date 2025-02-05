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Galatasaray'dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve mayıs ayında 25. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek adına yapmak istediği takviyelerde önemli bir mesafe kat etti ve artık sona gelindi. Stoper konusunda hareketlilik yaşanıyor. Kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 19:11
Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi geirde bırakarak 5. yıldızına kavuşmayı hedefleyen Galatasaray'da 13 Ocak'tan bu yana devam eden ara transfer döneminde pek çok isimle görüşüldü. Yönetim, dünya yıldızlarını bulundurduğu listede Alvaro Morata'ya imza attırdı ancak takımın eksikleri sadece santfor ile bitmedi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bir sağ bek ve stoper alınabilmesi için yoğun uğraş veriliyor.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    PUAN FARKI AZALDI

    Ligin ilk yarısında 8 puanlık fark yakalamasına rağmen istenen futbolu ortaya koymakta zorlanan Galatasaray, Hatayspor karşısında elde ettiği beraberlik sonrası Fenerbahçe ile arasındaki farkın 6'ya inmesine engel olamadı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    GAZİANTEP FK'YA TEK GOL YETTİ

    Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Yeni transfer Alvaro Morata'nın ilk kez sahaya çıktığı ve Ahmed Kutucu'nun da 11'de yer aldığı mücadelede Aslan, tek golle rakibini yenmeyi başardı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    ZİRVEDE HATA YAPMADI

    Gaziantep FK deplasmanından 3 puanı Ahmed Kutucu'nun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı şık vuruşla alan Cimbom, zirve yarışında Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte kayıp yaşamamış oldu ve 6 puanlık farkın azalmasına izin vermedi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    100 MİLYON EURO İSTERLER

    İtalya'da gündemden düşmeyen 26 yaşındaki futbolcu için çok ciddi iddialar manşetlere taşınıyor. Dev golcüyle ilgili olarak yapılan son yayında İtalya içinde geçerli olmayan serbest kalma maddesinin 75 milyon eurodan yüksek bir seviyeye çekileceği ve 100 milyon euoro istenebileceği ifade edildi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    100 MİLYON EURO İSTERLER

    İtalya'da gündemden düşmeyen 26 yaşındaki futbolcu için çok ciddi iddialar manşetlere taşınıyor. Dev golcüyle ilgili olarak yapılan son yayında İtalya içinde geçerli olmayan serbest kalma maddesinin 75 milyon eurodan yüksek bir seviyeye çekileceği ve 100 milyon euoro istenebileceği ifade edildi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    TALİPLERİ TAKİPTE

    Osimhen'in ses getiren kiralık transferinin ardından gözünü İstanbul'a çeviren Avrupa devleri ve Suudi kulüpleri, sezon boyunca golcü futbolcuyu takip etti. Ayrıca kulübü Napoli'nin de defalarca kapısı çalındı. Fakat Osimhen, ara transferde ayrılmak istemediğini iletince Galatasaray'da kaldı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    İLK İMZA AHMED KUTUCU'DAN

    Galatasaray'ın kış tescil dönemindeki ilk imzası Ahmed Kutucu'dan geldi. Eyüpspor'daki formuyla birçok takımı peşinden koşturan gurbetçi futbolcunun bonservisi alındı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

    "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    GAZİANTEP'TE SİFTAH YAPTI

    Okan Buruk'un istediği hücum özelliklerine yatkın bir profili bulunan Ahmed Kutucu, Gaziantep'te ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada golünü atarak Güneydoğu'da açılışı yapmış oldu. Bu sezon en çok maçta katkı yapan ve açılış golünde adı olan isimler arasında bulunan 24 yaşındaki yıldız için beklentiler de yükseldi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    DÜNYA YILDIZI MORATA DA G.SARAY'DA

    Mauro Icardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, birçok önemli oyuncu için teklifini iletmişti. Bomba ise İtalya'da patladı. Cimbom, Milan'da forma giyen Alvaro Morata'yı renklerine bağladı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

    "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir. Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir. Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: 2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    ÇİFT FORVET DE OYNANACAK

    Teknik direktör Okan Buuk'un kafasındaki taktikle birlikte yeni bir kimliğe bürünmesi beklenen Galatasaray'da Alvaro Morata'nın gelişi sonrasında zaman zaman ikili forvete de geçilecek. Bu dizilişi her defasında çok sevdiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, tribünlerin de daha fazla hücumla birlikte oyundan keyif alan bir plan sahaya yansıtmaya çalışacak.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    3. TRANSFER LEMINA

    Orta alandaki mücadele gücünü artırmak ve dinamizim katmak isteyen Galatasaray'ın ön liberodaki tercihi eski yıldızı oldu. Mario Lemina, sarı kımrızılı ekibe geri döndü. Southampton'dan kiralandıktan sonra Fransa ve İngiltere'de forma giyen Gabonlu futbolcu için son olarak 11 milyon euro bonservis ödenmişti.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Cimbom'un KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görü��melere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    5 SENE SONRA YENİDEN İSTANBUL

    Galatasaray'ın daha önce Southampton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, 5 sezonun ardından yeniden İstanbul'da forma giyecek. Defansın önünde oynayabilen ve mücadelesiyle de ön plana çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Lucas Torreira ile birlikte iyi bir ikili oluşturmaya çalışacak.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    İLK DÖNEMİNDE DE İSTEMİŞTİ

    lk kez sarı kırmızılı formayla mücadele verdiği dönemin ardından takımından bonservisinin alınmasını ve kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini yönetime belirten Lemina, talebine karşılık bulamamıştı. Ancak hasret sona erdi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    İstanbul'a geldikten sonra havalimanında açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    SAĞ BEKTE HAYAL KIRIKLIĞI

    Galatasaray, sağ bek transferi için Newcastle United'ın deneyimli oyuncusu Kieran Trippier'i kadrosuna katmak adına girişimlerde bulundu. Ancak, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Trippier'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Ayrıca listedeki isimlerden biri daha olan Kyle Walker-Peters de yine Türkiye için olumlu düşüncelere sahip değil. Kariyerini Ada'da sürdürmek isteyen yıldız futbolcu, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmayı planlıyor.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    SIRADA STOPER VAR

    Kadrosunu en iyi şekilde kurmak ve tüm kulvarlarda mücadele etmek isteyen Galatasray'ın stoper mevkisindeki eksiklik de tamamlanmaya çalışılıyor. Nelsson'un Roma'ya kiralanmasının ardındn boşluğu bulunan Aslan'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Yönetim, Genk forması giyen Carlos Cuesta için kulübü Genk ile görüşmelere başldı. Kolombiyalı stoper konusunda anlaşmanın kısa sürede resmiyete dökülmesi ve imzaların atılması hedefleniyor. Davinson Sanchez'in milli takımdan takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    Belçika ekibi Genk ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon 13 maçta forma giyerek 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

    TEPKİLER VAR

    Galatasaray'ın Carlos Cuesta hamlesi ise taraftar tarfından çok kabul görmedi. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcunun yeterli olmayacağını ve bu sezon çok az forma giydiğini belirtti.

    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi

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