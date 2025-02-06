Al-Musrati’den Monaco’ya attığı imza sonrasında şaşırtan sözler

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Kariyerine Fransa'da devam edecek olan Al-Musrati, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: "Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olan AS Monaco'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Monaco benimle iletişime geçtiğinde transfer fikri beni heyecanlandırdı. Kulübün geçmişini ve büyük başarılarını biliyorum. 2004'te Şampiyonlar Ligi finali, 2017'de yarı final oynadıklarını hatırlıyorum. Takım arkadaşlarımdan kimseyi şahsen tanımıyordum ama çoğunu maçlardan biliyorum."

Al-Musrati (AA) "AL-MUSRATI: PSG'YE KARŞI OYNAMAYA HAZIRIM" Yeni takımının Şampiyonlar Ligi hedeflerinden de bahseden Al-Musrati, Benfica karşısında oynayacakları maça dair değerlendirmelerde bulundu: "Benfica'yı çok iyi tanıyorum, onlara karşı defalarca oynadım. Evlerinde ve deplasmanda neler yapabileceklerini biliyorum. Ancak biz bu maçlara hazırız ve tüm oyuncular motive olmuş durumda. Önce PSG maçı var. Paris'te oynamaya hazır mıyım? Evet, tabii ki. Teknik direktör uygun görürse sahada olacağım (gülüyor). Takım arkadaşlarıma sahada destek olmayı ve genç oyunculara rehberlik etmeyi seviyorum."