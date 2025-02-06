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Al-Musrati'den Monaco'ya attığı imza sonrasında şaşırtan sözler

Beşiktaş'tan Fransız ekibi AS Monaco'ya kiralık olarak transfer olan orta saha oyuncusu Al-Musrati, yeni takımıyla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Teknik direktör Adi Hütter ve kulüp CEO'su Thiago Scuro ile birlikte basın toplantısında konuşan Libyalı futbolcu, Monaco'ya transfer sürecini ve hedeflerini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:07 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:08
Al-Musrati’den Monaco’ya attığı imza sonrasında şaşırtan sözler

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    Kariyerine Fransa'da devam edecek olan Al-Musrati, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

    "Avrupa'nın ve Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olan AS Monaco'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Monaco benimle iletişime geçtiğinde transfer fikri beni heyecanlandırdı. Kulübün geçmişini ve büyük başarılarını biliyorum. 2004'te Şampiyonlar Ligi finali, 2017'de yarı final oynadıklarını hatırlıyorum. Takım arkadaşlarımdan kimseyi şahsen tanımıyordum ama çoğunu maçlardan biliyorum."

    Al-Musrati (AA)Al-Musrati (AA)

    "AL-MUSRATI: PSG'YE KARŞI OYNAMAYA HAZIRIM"

    Yeni takımının Şampiyonlar Ligi hedeflerinden de bahseden Al-Musrati, Benfica karşısında oynayacakları maça dair değerlendirmelerde bulundu:

    "Benfica'yı çok iyi tanıyorum, onlara karşı defalarca oynadım. Evlerinde ve deplasmanda neler yapabileceklerini biliyorum. Ancak biz bu maçlara hazırız ve tüm oyuncular motive olmuş durumda. Önce PSG maçı var. Paris'te oynamaya hazır mıyım? Evet, tabii ki. Teknik direktör uygun görürse sahada olacağım (gülüyor). Takım arkadaşlarıma sahada destek olmayı ve genç oyunculara rehberlik etmeyi seviyorum."

    Al-Musrati (AA)Al-Musrati (AA)

    ADİ HÜTTER: 'AL-MUSRATİ TAM ARADIĞIMIZ OYUNCU'

    Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter, Al-Musrati'nin takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti:

    "O, 250'den fazla maç tecrübesi olan bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde çok fazla mücadele etti. Belki biraz utangaç görünebilir ama sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Defansif orta saha olarak teknik kapasitesi yüksek, kısa ve uzun paslarla oyunu yönlendirebiliyor. Genç oyunculara da yardımcı olacak. Onu Braga'dan beri tanıyoruz ve buraya geldiğinde sahadaki en iyi oyunculardan biriydi. Beşiktaş'ta 25 maç oynadı ve sahada liderlik edebilecek kapasitede. Takımdaki rekabet artıyor ve bu bizim için olumlu bir durum."

    Al-Musrati (AA)Al-Musrati (AA)

    MONACO CEO'SU SCURO: "MUSRATİ GİBİ BİR PROFİL BULMAK KOLAY DEĞİLDİ"

    Transfer sürecinin zorluklarına değinen AS Monaco CEO'su Thiago Scuro, şu ifadeleri kullandı:

    "Transfer dönemi başlamadan önce planlamalarımızı yaptık. Sezon ortasında fırsatlar her zaman aynı olmuyor. Elimizdeki oyuncuları korumak için de çaba sarf ettik. Musrati gibi bir oyuncuyu kiralık olarak bulmak kolay değildi. O, geçmişte Atletico Madrid dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüpleriyle görüşmüştü. Son günlerde anlaşmaya vardık ve bu transferin Monaco için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyoruz."

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