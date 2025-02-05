Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ASPOR mobil CANLI İZLE 📱

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci hafta heyecanında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. İlk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupaya güçlü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını pekiştirmek istiyor.