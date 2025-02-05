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Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ASPOR mobil CANLI İZLE 📱

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun ikinci haftasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kupada galibiyet serisini sürdürmek isterken, teknik direktör Jose Mourinho’nun ligde daha az süre bulan oyunculara bu maçta şans vermesi bekleniyor. Futbolseverler ise maçın canlı yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:32
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ASPOR mobil CANLI İZLE 📱

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    Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci hafta heyecanında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. İlk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupaya güçlü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak gruptaki avantajını pekiştirmek istiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📅 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta karşılaşması 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'nda (Şükrü Saracoğlu Stadyumu) oynanacak.

    📺 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Futbolseverler, Fenerbahçe - Erzurumspor maçını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilir. Maç, şifreli yayın gerektirmeden ücretsiz olarak yayınlanacak.

    ASPOR CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    📡 Fenerbahçe - Erzurumspor Maçını Canlı İzlemek İçin Seçenekler

    Fenerbahçe - Erzurumspor mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar için birkaç alternatif izleme yöntemi mevcut:

    📡 Televizyondan İzleme: A Spor kanalını uydu ya da kablo TV üzerinden açarak maçın heyecanına ortak olabilirsiniz.

    💻 İnternetten Canlı Yayın: A Spor'un resmi internet sitesi veya çeşitli dijital platformlar üzerinden canlı yayın seçeneğini kullanabilirsiniz.

    📱 Mobil Uygulamalar: A Spor'un mobil uygulamaları ve çeşitli spor yayın platformları üzerinden maçı cep telefonunuzdan veya tabletinizden takip edebilirsiniz.

    ⚠️ Dikkat! Maçı kaçırmamak için saat 20:30'dan önce yayın platformlarını kontrol etmeyi unutmayın.

    FENERBAHÇE'DE ROTASYON BEKLENİYOR!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç takvimi nedeniyle bu karşılaşmada kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Lig maçlarında daha az süre alan oyuncuların Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    🏆 FENERBAHÇE'NİN KUPADAKİ DURUMU

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor karşısında da kazanarak grupta avantaj sağlamak istiyor.

    🔍 ERZURUMSPOR'UN DURUMU

    Erzurumspor FK, kupanın ilk haftasında aldığı sonuçla grup aşamasında iddiasını sürdürmeye çalışıyor. İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı sürpriz bir sonuç almak için mücadele edecekler.

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