Jose Mourinho’dan Avrupa listesi açıklaması! Yeni transfer olmayacak

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Erzurumspor FK ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0 yenerk puanını 6'ya yükseltti. Mücadelede en dikkat çeken konulardan biri, sarı lacivertli ekibin 3 futbolcusunun sakatlanması oldu. O isimlerden biri de Diego Caros'tu.

Diego Carlos (İHA)



"CARLOS'UN DURUMU NET DEĞİL" Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç sonrasında Diego Carlos'un sakatlığıyla ilgili değerlendirmesinde, "Avrupa listesi için sakatlık raporlarını bekliyoruz. Eğer uzun süreli bir sakatlık yaşarsa listede yer almayacak. Şu an durumu net değil." ifadelerini kullandı.