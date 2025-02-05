SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Anderson Talisca'dan ilk gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Anderson Talisca ilk golünü attı. Brezilyalı yıldız, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 21:19 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 21:54
Anderson Talisca’dan ilk gol!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri Anderson Talisca'ydı. Sambacı yıldız, Rizespor karşısında ilk kez forma giymiş ve sonradan oyuna girmişti.

    Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

    Brezilyalı oyuncu Erzurumspor FK karşısında ise ilk defa 11'de yer aldı ve 33'üncü dakikada ağları havalandırdı. Talisca, Met Hakan Yandaş'ın kendisini defansın arkasında kaleciyle baş başa bırakan pası sonrası etkili kullandığı sol ayağının içiyle yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçirdi.

    GOL | Anderson Talisca! Fenerbahçe 1 - 0 Erzurumspor