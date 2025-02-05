Anderson Talisca’dan ilk gol!

Fenerbahçe 'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri Anderson Talisca 'ydı. Sambacı yıldız, Rizespor karşısında ilk kez forma giymiş ve sonradan oyuna girmişti.

Anderson Talisca (İHA)

Brezilyalı oyuncu Erzurumspor FK karşısında ise ilk defa 11'de yer aldı ve 33'üncü dakikada ağları havalandırdı. Talisca, Met Hakan Yandaş'ın kendisini defansın arkasında kaleciyle baş başa bırakan pası sonrası etkili kullandığı sol ayağının içiyle yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçirdi.