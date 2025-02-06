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Murat Paluli'ye 12 maç ceza gelebilir!

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci hafta maçında 4 Şubat Salı günü Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmada tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen futbolcu Murat Paluli'yi oynattığı için hükmen mağlubiyet cezası alması gündemde.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 18:28
Murat Paluli’ye 12 maç ceza gelebilir!

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    Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Sivasspor'da sağ bek Murat Paluli, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu olayın ardından Paluli, "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Murat Paluli (AA)Murat Paluli (AA)

    KOCAELİSPOR MAÇINDA KADROYA ALINDI VE OYUNA GİRDİ
    Sporx'in haberine göre edbirli olduğu süreçte Sivasspor'un 4 Şubat'ta oynadığı Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınan Murat Paluli, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna dahil oldu. Bu durumun tespit edilmesi üzerine oyuncu "tedbire uymaması" sebebiyle yeniden PFDK'ya sevk edildi.

    SİVASSPOR'A HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI!
    Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesi gereği, cezalı veya idari tedbirli futbolcuların oynatılması hükmen mağlubiyetle cezalandırılıyor. Bu nedenle Sivasspor'un Kocaelispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, 3-0 hükmen mağlubiyet olarak tescil edilecek. Ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca Murat Paluli, "tedbire uymaması" nedeniyle 4 ila 12 maç arası men cezası alacak.