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Galatasaray'dan savunmaya transfer! Geleceğin yıldızı istendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için genç bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip, gelecek vaat eden oyuncu için kulübünden fiyat talep etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:20 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 20:25
Galatasaray’dan savunmaya transfer! Geleceğin yıldızı istendi

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    Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile hücum gücünü artıran Galatasaray, Mario Lemina ile anlaşarak orta saha ve defansif yönündeki eksikleri giderebilmek adına hamlesini yapmıştı.

    Sezonun ilk yarısından bu yana eleştirilen savunması konusundaki zaafları ortadan kaldırmayı planlayan Cimbom'un listesine flaş bir isim girdi.

    Jan-Carlo Simic (EPA)Jan-Carlo Simic (EPA)

    Belçika'dan Carlos Cuesta ile görüşen Cimbom'un gündemine yıldız adayı eklendi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Aslan, Anderlecht'te forma giyen 19 yaşındaki Sırp stoper Jan-Carlo Simic için ilk adımını attı.

    Jan-Carlo Simic (EPA)Jan-Carlo Simic (EPA)

    FİTYAT İSTENDİ

    Empoli'de oynayan Saba Goglichidze transferinde istediği sonucu alamayınca rotasını Belçika'ya çeviren Galatasaray yönetimi, Brüksel ekibinden genç savunmacı için fiyat istedi.

    Anderlecht'in vereceği yanıta göre Galatasaray, listesinde yer alan diğer stoper alternatifleriyle birlikte hareket edilecek.

    Jan-Carlo Simic (EPA)Jan-Carlo Simic (EPA)

    Sırbistan Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Simic, geçen yıl Milan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'e transfer oldu. Şu an piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç yetenek, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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