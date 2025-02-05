Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile hücum gücünü artıran Galatasaray, Mario Lemina ile anlaşarak orta saha ve defansif yönündeki eksikleri giderebilmek adına hamlesini yapmıştı.
Sezonun ilk yarısından bu yana eleştirilen savunması konusundaki zaafları ortadan kaldırmayı planlayan Cimbom'un listesine flaş bir isim girdi.
Jan-Carlo Simic (EPA)
Belçika'dan Carlos Cuesta ile görüşen Cimbom'un gündemine yıldız adayı eklendi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Aslan, Anderlecht'te forma giyen 19 yaşındaki Sırp stoper Jan-Carlo Simic için ilk adımını attı.
Jan-Carlo Simic (EPA)
FİTYAT İSTENDİ
Empoli'de oynayan Saba Goglichidze transferinde istediği sonucu alamayınca rotasını Belçika'ya çeviren Galatasaray yönetimi, Brüksel ekibinden genç savunmacı için fiyat istedi.
Anderlecht'in vereceği yanıta göre Galatasaray, listesinde yer alan diğer stoper alternatifleriyle birlikte hareket edilecek.