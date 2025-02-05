Jan-Carlo Simic (EPA)

Sırbistan Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen Simic, geçen yıl Milan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'e transfer oldu. Şu an piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen genç yetenek, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.