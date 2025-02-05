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Napoli'den Maximin itirafı!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin transferiyle ilgili konuştu. Manna, Maximin için son dakikaya uğraştıklarını ancak sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 15:47
Napoli’den Maximin itirafı!

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    Napoli'den Allan Saint-Maximin transferi için bir itiraf geldi.

    İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna, Maximin için son dakikaya uğraştıklarını ancak sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

    Manna, "Allan Saint-Maximin ile son dakikaya kadar anlaşmaya çalıştık ancak bazı sorunlar çıktı. Al Ahli'nin taleplerini karşılayamadık, aynı durum Fenerbahçe için de geçerli." ifadelerini kullandı.

    Napoli, Fransız futbolcu ile anlaşmış ancak Maximin'in Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmemişti. Napoli, bu gelişmenin ardından Milan'dan Noah Okafor'u kadrosuna katmıştı.

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