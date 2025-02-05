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Eskihellaç için geri sayım! Trabzon, Gaziantep'in yıldızı için yoğun mesai harcıyor

Trabzonspor, ara transfer dönemindeki 3. transferini Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna katarak gerçekleştirmek üzere son aşamaya geldi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Eskihellaç için geri sayım! Trabzon, Gaziantep’in yıldızı için yoğun mesai harcıyor

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    Trabzonspor, Gaziantepli Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek için son aşamaya geldi. Daha önce Güney ekibi ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı ve süreç tıkanmıştı.

    Ancak Barisic'in takımdan ayrılması ve Eren Elmalı'nın G.Saray veya F.Bahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunması nedeniyle, o bölgede ve farklı mevkilerde oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyan Fırtına, Mustafa Eskihellaç'ı yeniden gündemine aldı.

    Bu kez oyuncunun da ayrılma yönündeki isteğinin ağır basması nedeniyle kulüpler arasında hızlı ilerleyen transfer görüşmelerinin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Trabzonlu olan 27 yaşındaki Eskihellaç, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı

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