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Trabzonspor Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK ile anlaştı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo mavililer, Mustafa Eskihellaç için kulübü Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:42 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:48
Trabzonspor Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK ile anlaştı

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    Ara transfer döneminde kadrosuna Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov takviyeleri yapan Trabzonspor, Süper Lig'den ilk hamlesini yapıyor. Bordo mavililer 3. imzayı Mustafa Eskihellaç'a attıracak..

    Fırtına, Mustafa Eskillehaç transferi için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

    Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Eskihellaç kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydi.

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