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Kocaelispor - Sivasspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kocaelispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:54 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:54
Kocaelispor - Sivasspor | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Kocaelispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Kocaelispor : Batuhan, Mehmet, Mikdat, Onur, Muharrem, Vukovic, Mesut, Ahmet, Furkan, Barış, Markao.

    Sivasspor : Nikolic, Alaaddin, Poungrouras, Emirhan, Turgutboev, Bieganski, Oğuzhan, Pritchard, Simic, Efkan, Bekir Turaç.

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    Türkiye Kupası'nda program şöyle:

    4 ŞUBAT SALI

    13.00 Kocaelispor - Sivasspor

    15.30 Başakşehir - Çorum FK

    18.00 Konyaspor - Eyüpspor

    20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

    15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

    18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK

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