Baran Yıldız kimdir? Newcastle United’a transfer olan Baran Yıldız kaç yaşında, nereli?

Arda Güler'in yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen Baran Yıldız, Newcastle United'a imza attı. Genç futbolcu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Baran Yıldız kimdir? Baran Yıldız kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte biyografisine ilişkin detaylar...
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Baran Yıldız hangi takıma transfer oldu?
Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe alt yapısına gönderdiği Arda Güler'in ardından bu kez de Baran Yıldız, Premier Lig'in dev ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu. Bu imza futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
(Baran Yıldız)
Baran Yıldız kimdir?
Futbol hayatını İngiltere'de sürdürecek olan Baran Yıldız 2 Ocak 2007 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 18 yaşındadır. Futbol hayatına Gençlerbirliği alt yapısında başlamış ve kırmızı siyahlı ekibin formasını giymiştir. Ancak kariyerinde profesyonel maçı yoktur.