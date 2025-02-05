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Baran Yıldız kimdir? Newcastle United'a transfer olan Baran Yıldız kaç yaşında, nereli?

Türk futbolunun en önemli transferlerinden biri gerçekleşti. Arda Güler'in yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen Baran Yıldız, Newcastle United'a imza attı. Genç futbolcu hakkındaki birçok konu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Baran Yıldız kimdir? Baran Yıldız kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:01
Baran Yıldız kimdir? Newcastle United’a transfer olan Baran Yıldız kaç yaşında, nereli?

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    Arda Güler'in yetiştiği Gençlerbirliği'nde forma giyen Baran Yıldız, Newcastle United'a imza attı. Genç futbolcu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Baran Yıldız kimdir? Baran Yıldız kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte biyografisine ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Baran Yıldız hangi takıma transfer oldu?

    Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe alt yapısına gönderdiği Arda Güler'in ardından bu kez de Baran Yıldız, Premier Lig'in dev ekiplerinden Newcastle United'a transfer oldu. Bu imza futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

    Baran Yıldız Newcastle'da!

    (Baran Yıldız)(Baran Yıldız)

    Baran Yıldız kimdir?

    Futbol hayatını İngiltere'de sürdürecek olan Baran Yıldız 2 Ocak 2007 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 18 yaşındadır. Futbol hayatına Gençlerbirliği alt yapısında başlamış ve kırmızı siyahlı ekibin formasını giymiştir. Ancak kariyerinde profesyonel maçı yoktur.

    (Baran Yıldız)(Baran Yıldız)

    Baran Yıldız hangi mevkide oynuyor?

    4 Şubat 2025 tarihinden itibaren Newcastle United oyuncusu olan Baran Yıldız, ön libero ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilmektedir. Savaşçı ve bir o kadar da yaratıcı rolde kendini gösteren ve gelecek vaat eden bir futbolcudur.

    1. Lig takımından Newcastle Uniteda transfer oldu!1. Lig takımından Newcastle Uniteda transfer oldu!
    1. Lig takımından Newcastle United'a transfer oldu!

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