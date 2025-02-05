Baran Yıldız kimdir? Newcastle United’a transfer olan Baran Yıldız kaç yaşında, nereli?

(Baran Yıldız)

Baran Yıldız hangi mevkide oynuyor?

4 Şubat 2025 tarihinden itibaren Newcastle United oyuncusu olan Baran Yıldız, ön libero ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilmektedir. Savaşçı ve bir o kadar da yaratıcı rolde kendini gösteren ve gelecek vaat eden bir futbolcudur.