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1. Lig takımından Newcastle United'a transfer oldu!

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, altyapı oyuncularından Baran Yıldız’ın Premier Lig ekibi Newcastle United’a transfer olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 19:26
1. Lig takımından Newcastle United’a transfer oldu!

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    Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Gençlerbirliği Kulübü, veda ettiği oyuncusuna; "Yeni serüveninde başarılar Baran." mesajını iletti.

    Baran Yıldız da; "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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