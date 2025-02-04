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Jose Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı! Icardi'den yanıt geldi

Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi de sosyal medya hesabından Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:07 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:07
Jose Mourinho’dan Galatasaray paylaşımı! Icardi’den yanıt geldi

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.

    Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşayan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.

    İşte Jose Mourinho'nun sözleri:

    "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

    ICARDI'DEN YANIT GELDİ

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Jose Mourinho'ya yanıt verdi.

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