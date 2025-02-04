Ole Gunnar Solkskjaer’den transfer ve yapılanma mesajı

Ole Gunnar Solskjaer (İHA)

Karşılaşma ve 3 puan hakkında konuşan Solskjaer, "Her zaman kupa maçları zor. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar direnirler. Her şeylerini ortaya koyarlar. Böyle şansları kaçırmak istemezler. Sabırlı oynadık ve oyunu kontrol ettik. Galibiyetten dolayı mutluyuz. İki maçımızı da kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYOR"

"Sakat oyuncularımız var, giden oyuncular var ve realist davranmalıyız. Doğru oyuncuları arıyoruz. Zeki ve akıllı olmalıyız. Doğru transferleri buraya getirmeliyiz. Başkanımız bunun için çok çalışıyor. Şu anda kendi gelişimimize odaklanmalıyız. Tabii ki planlarımız doğrultusunda gerekenleri yapacağız."