Ole Gunnar Solkskjaer’den transfer ve yapılanma mesajı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ve 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Ole Gunnar Solskjaer, çeyrek final konusunda önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.
Ole Gunnar Solskjaer (İHA)
Karşılaşma ve 3 puan hakkında konuşan Solskjaer, "Her zaman kupa maçları zor. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar direnirler. Her şeylerini ortaya koyarlar. Böyle şansları kaçırmak istemezler. Sabırlı oynadık ve oyunu kontrol ettik. Galibiyetten dolayı mutluyuz. İki maçımızı da kazanmış olduk." ifadelerini kullandı.
"BAŞKANIMIZ TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYOR"
"Sakat oyuncularımız var, giden oyuncular var ve realist davranmalıyız. Doğru oyuncuları arıyoruz. Zeki ve akıllı olmalıyız. Doğru transferleri buraya getirmeliyiz. Başkanımız bunun için çok çalışıyor. Şu anda kendi gelişimimize odaklanmalıyız. Tabii ki planlarımız doğrultusunda gerekenleri yapacağız."
Ole Gunnar Solskjaer (İHA)
"TOM ÇOK İYİ BİR ANALİZCİ"
Solskjaer, Manchester United'da birlikte çalıştığı maç analisti Tom Green'in ekibine katıldığını dile getirerek, "Biz aslında hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada herkes çok iyi. Biz birilerini getireceksek daha çalışkan insanları getirmemiz gerekiyor. Tom Futbol görüşü çok iyi olan bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'le birlikte çalıştım bize desteği olacak. Bu alanda bir takviye istersem başkanımızın bana destek olacağını biliyorum. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek için bu mücadeleyi göstereceğiz." dedi.
"GENÇLER İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Genç oyuncularımız oyuna girdiğinde taraftar ve kulüp onları iyi görmek istiyor. Kulübün ve taraftarların isteği genç oyuncuların daha çok oynaması. Sadece kupada değil ligde de oynamaları için elimden geleni yapacağım. Biz genç oyuncuları iyi bir şekilde değerlendirebilmek için diğer genç oyuncuları yanlarına ekleyeceğiz. Tecrübeli oyuncularımızı da ihtiyacımız var. Onların tecrübeli oyuncularla sadece zaman geçirmesi değil iyi bir şekilde gelişebilmeleri için çalışacağız."