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Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ASPOR CANLI İZLE 🔴 ZTK BJK MAÇI CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, bu akşam Kırklarelispor'u ağırlıyor. Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kupada iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Futbolseverlerin merak ettiği maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:22 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 20:22
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ASPOR CANLI İZLE 🔴 ZTK BJK MAÇI CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Beşiktaş-Kırklarelispor maçıyla devam ediyor. Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, kupada moral arıyor. Maçın oynanacağı stat, yayın kanalı ve takımların muhtemel kadrolarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

    BJK-KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

    🏆 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
    📅 Tarih: 4 Şubat 2025
    🕣 Saat: 20:30
    🏟️ Stat: Atatürk Olimpiyat Stadyumu
    📡 Yayın: A Spor (Naklen ve Şifresiz)
    👨‍⚖️ Hakem: Ozan Ergün

    ASPOR CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR

    Beşiktaş, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla beklentilerin uzağında kalırken UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda etti. Siyah-beyazlılar için Ziraat Türkiye Kupası, bu sezonun en önemli hedefi haline geldi. İlk maçında Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, şimdi de Kırklarelispor karşısında galibiyet arıyor.

    Futbolseverler bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki BJK-Kırklarelispor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…

    🕵️ BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANIYOR?

    Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

    🔹 Siyah-beyazlılar, bu statta oynadığı son iki maçta iki kupa kazanmayı başardı.
    🏆 2023-24 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
    🏆 2024 Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş 5-0 Galatasaray

    📋 İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Onur, Felix, Emirhan, Masuaku, Salih, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa

    Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.

    📡 BJK-KIRKLARELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN

    Maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşma, 4 Şubat 2025 Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

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