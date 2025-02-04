Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ASPOR CANLI İZLE 🔴 ZTK BJK MAÇI CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Beşiktaş -Kırklarelispor maçıyla devam ediyor. Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, kupada moral arıyor. Maçın oynanacağı stat, yayın kanalı ve takımların muhtemel kadrolarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Fotoğraflar: AA

⚽ BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR

Beşiktaş, Süper Lig'de aldığı sonuçlarla beklentilerin uzağında kalırken UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda etti. Siyah-beyazlılar için Ziraat Türkiye Kupası, bu sezonun en önemli hedefi haline geldi. İlk maçında Sivasspor'u mağlup eden Beşiktaş, şimdi de Kırklarelispor karşısında galibiyet arıyor.

Futbolseverler bu önemli mücadelenin detaylarını merak ediyor. Peki BJK-Kırklarelispor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…

🕵️ BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANIYOR?

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

🔹 Siyah-beyazlılar, bu statta oynadığı son iki maçta iki kupa kazanmayı başardı.

🏆 2023-24 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş 3-2 Trabzonspor

🏆 2024 Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş 5-0 Galatasaray