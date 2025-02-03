Oleksandr Zubkov (Trabzonspor Kulübü)

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Zubkov, Trabzonspor'un bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.