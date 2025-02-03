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Trabzonspor yeni transferini duyurdu! İkinci imza geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u KAP'a bildirdi. Ukraynalı futbolcu, ara transfer döneminde Karadeniz ekibine imza atan ikinci futbolcu oldu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:15
Trabzonspor yeni transferini duyurdu! İkinci imza geldi

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    Ara transfer dönemindeki ilk imzasını Danylo Sikan'a attıran Trabzonspor, ikinci hamlesini de Ukrayna'dan yaptı. Bordo mavili ekip, Shakhtar'da forma giyen Oleksandr Zubkov'u renklerine bağladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir.

    Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

    2024/2025 Futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

    Oleksandr Zubkov (Trabzonspor Kulübü)Oleksandr Zubkov (Trabzonspor Kulübü)

    "EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

    Zubkov, Trabzonspor'un bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

    Oleksandr Zubkov (dha)Oleksandr Zubkov (dha)

    TRABZON'A GELDİ

    Trabzonspor'un yeni yıldızı Oleksandr Zubkov, önceki gün tarifeli uçakla Trabzon'a gelmişti. Kulübüyle yapılan görüşmelerin sona erdirilmesinin ardından şehre ayak basan 28 yaşındaki futbolcu, bordo mavili ekibin bu sezon forma giyen 3. Ukraynalı oyuncusu oldu.

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