Başakşehir - Çorum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Başakşehir sahasında Çorum FK'yı ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Başakşehir :
Çorum FK :
KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI
Türkiye Kupası'nda program şöyle:
4 ŞUBAT SALI
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK