Başakşehir - Çorum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Başakşehir sahasında Çorum FK'yı ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Başakşehir :

Çorum FK :

KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

Türkiye Kupası'nda program şöyle:



4 ŞUBAT SALI



13.00 Kocaelispor - Sivasspor



15.30 Başakşehir - Çorum FK



18.00 Konyaspor - Eyüpspor



20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor



5 ŞUBAT ÇARŞAMBA



13.00 İskenderunspor - Trabzonspor



15.30 Bodrum FK - Antalyaspor



18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü



20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK



6 ŞUBAT PERŞEMBE



13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa



16.00 Boluspor - Galatasaray



18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük



20.45 Göztepe - Gaziantep FK