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Başakşehir - Çorum FK | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Başakşehir sahasında Çorum FK'yı ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 15:23
Başakşehir - Çorum FK | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl Avrupa kupalarında olduğu gibi lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Başakşehir sahasında Çorum FK'yı ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Başakşehir :

    Çorum FK :

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    Türkiye Kupası'nda program şöyle:

    4 ŞUBAT SALI

    13.00 Kocaelispor - Sivasspor

    15.30 Başakşehir - Çorum FK

    18.00 Konyaspor - Eyüpspor

    20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

    15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

    18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK

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