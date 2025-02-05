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5 Şubat hangi takımın maçı var? Bugünkü maç fikstürü

Taraftarı oldukları takımları takip etmek isteyen futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Şubat hangi takımın maçı var? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:29
5 Şubat hangi takımın maçı var? Bugünkü maç fikstürü

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    Taraftarı oldukları takımları takip etmek isteyen futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Şubat hangi takımın maçı var? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

    Türkiye Kupası Grup A

    13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor (ASpor)

    18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (ASpor)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Türkiye Kupası Grup B

    20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (ASpor)

    Türkiye Kupası Grup D

    15:30 Bodrum FK - Antalyaspor (ASpor)

    İspanya - Kral Kupası Çeyrek Final

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    23:00 Leganes - Real Madrid

    İtalya - Kupa Çeyrek Final

    23:00 Milan - Roma

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