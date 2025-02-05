Taraftarı oldukları takımları takip etmek isteyen futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Şubat hangi takımın maçı var? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü...
Taraftarı oldukları takımları takip etmek isteyen futbolseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki, 5 Şubat hangi takımın maçı var? ZTK maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Grup A
13:00 İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor (ASpor)
18:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (ASpor)
Türkiye Kupası Grup B
20:30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (ASpor)
Türkiye Kupası Grup D
15:30 Bodrum FK - Antalyaspor (ASpor)
İspanya - Kral Kupası Çeyrek Final
23:00 Leganes - Real Madrid
İtalya - Kupa Çeyrek Final
23:00 Milan - Roma